Super immunità: come potenziare le difese?

Che cos’è il sistema immunitario? Il sistema immunitario ha il compito di proteggere l'organismo dalle aggressioni compiute dai cosiddetti antigeni, ossia molecole riconosciute come estranee o potenzialmente pericolose, tipo batteri e virus. Tuttavia, in alcuni casi, il sistema immunitario funziona in maniera errata e reagisce contro parti dell'organismo, scatenando una malattia autoimmunitaria.

Come funziona l'immunità? Esistono due tipi di risposta immunitaria o immunità: l'immunità naturale o innata e l'immunità acquisita o specifica. Della prima fanno parte quei meccanismi di difesa non specifici presenti fin dalla nascita di una persona e funzionanti ancor prima dell'esposizione a un determinato antigene, come i globuli bianchi, la mucosa nasale e la saliva. Si tratta della prima vera barriera dell'organismo nei confronti degli agenti patogeni, che agisce entro poche ore dall'attacco. L'immunità acquisita o adattativa, invece, agisce in senso specifico, attivando una risposta a ogni stimolo e attacco esterno, che funziona esclusivamente per quella situazione. Questa specificità, evitando le risposte non necessarie, assicura un alto grado di efficienza. L'immunità specifica prevede l'attivazione dei linfociti B e T, cellule del sangue che possiedono specifici compiti di difesa, e in genere richiede tempi più lunghi rispetto all'immunità innata.

Dove ha sede il sistema immunitario? Il sistema immunitario non è localizzato in un solo punto, ma è ovunque all'interno dell'organismo. Un organo molto importante in questo senso è l'intestino, dove ha sede una quantità molto elevata di cellule di difesa, per questo è importante mantenerlo in salute. Ma hanno funzioni di difesa anche la mucosa vaginale, le vie respiratorie, la pelle, i linfonodi, il fegato, i polmoni e non solo.

Bere a sufficienza I liquidi sono necessari al buon funzionamento degli organi e dei meccanismi di difesa, purificano l'organismo e favoriscono l'eliminazione dei prodotti di scarto del metabolismo. Inoltre servono per il corretto funzionamento delle mucose respiratorie. Per questo, si consiglia di bere almeno otto bicchieri di acqua nell'arco della giornata, aumentando la quantità se si pratica sport.

Muoversi Il movimento è un alleato del sistema di difesa, perché aumenta l'efficacia dei globuli bianchi e stimola la produzione dei linfociti T. Inoltre, permette agli organi di ricevere più cellule di difesa. L'ideale è avere uno stile di vita attivo e se possibile praticare uno sport.

Usare gli integratori Per rafforzare l'organismo e renderlo meno vulnerabile all'attacco delle sostanze esterne, il medico potrebbe consigliare di ricorrere agli integratori. Molto indicati, per esempio, quelli a base di vitamine, di sostanze naturali quali l'echinacea, il Reishi, la rosa canina, la curcuma, di oligoelementi come rame e argento. Possono essere utili anche i probiotici, che migliorano la salute intestinale e dunque l'efficienza dell'immunità intestinale.