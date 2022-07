Super Gonorrea: Cos’è la Gonorrea Resistente agli Antibiotici?

In altre parole, la gonorrea ha progressivamente sviluppato una resistenza agli antibiotici a disposizione . Nell'epoca dell'antibiotico-resistenza, questa condizione emergente rappresenta una seria minaccia per la salute pubblica, poiché complica la capacità di curare la gonorrea con successo, dal momento che sono rimaste poche opzioni – in termini di antibioticoterapie – semplici, ben studiate, ben tollerate e altamente efficaci contro questi batteri multi-resistenti . Senza sottovalutare che la gonorrea rimane una delle malattie a trasmissione sessuale più diffuse al Mondo .

Cause

Super Gonorrea: quali sono le cause?

La super gonorrea è causata da ceppi del batterio Neisseria gonorrhoeae multi-resistenti alle cure. In altre parole, alcuni di questi batteri hanno progressivamente sviluppato una resistenza alla maggior parte degli antibiotici disponibili per curarla, dando origine alla "super gonorrea", come l'hanno denominata gli esperti stessi, o gonorrea resistente agli antibiotici (ARG).

Alla resistenza agli antibiotici del super gonococco (termine utilizzato per indicare un batterio non più sensibile agli antibiotici generalmente utilizzato) concorrono vari fattori, tra cui l'uso inappropriato ed eccessivo di questi farmaci nel corso degli anni, le mutazioni batteriche e le coinfezioni (un'associazione di frequente riscontro è, ad esempio, con la clamidia).

Le prime segnalazioni di fallimento delle terapie antibiotiche per la gonorrea risalgono al 2000 in Giappone; di recente, i casi di super gonorrea sono stati registrati anche in diversi Paesi europei, tra cui Francia, Giappone e Spagna, e nel 2022 anche nel Regno Unito e in Australia.