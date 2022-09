Suono Marrone: Cos'è e perché aiuta il sonno

I suoni «colorati» stanno spopolando e prendendo piede ssui principali social network, dove vengono consigliati quali rimedio per addormentarsi serenamente e dormire in maniera riposante. Non solo, contrasterebbero anche forme di ansia e problemi di sonno nei neonati. A supporto di tale tesi, in realtà, esistono diversi studi e ricerche che ne dimostrerebbero la validità.

Sembrerà strano, ma anche i rumori o i suoni hanno un colore che li rappresenta . Ed è proprio in funzione di ciò che evocano che alcuni suoni colorati possono influenzare in maniera determinante la qualità del sonno , in positivo, quindi contrastando l'insonnia, ad esempio, ma anche in negativo, interrompendo e disturbando la quiete.

I suoni hanno un colore: cosa significa?

II colore del suono maggiormente benefico sembra essere quello marrone. Il suono «marrone», infatti, sarebbe in grado di aiutare a dormire? Ascoltare il suono «marrone» faciliterebbe il sonno ristoratore. Chiamarlo suono colorato è in realtà una licenza poetica che trova spiegazione in determinate frequenze emesse da un rumore di fondo. I più studiati, tra i suoni, sono quelli di colore: bianco, rosa e marrone. Il rumore «bianco», che include tutte le frequenze udibili dall'orecchio umano, è descrivibile come una sorta di ronzio costante, tipo ventola, condizionatore, lavastoviglie, lavatrice, radio. E' quello che la scienza ha chiamato white noise, ossia quel rumore che consente di liberare la mente da pensieri intrusivi e negativi. Una sorta di culla per il cervello, anche dei neonati, che promuove il rilasamento. Tenere acceso un elettrodomestico durante il riposino pomeridiano di un bambino concilia il sonno.

Il rumore «rosa», invece, ha più frequenze basse e meno alte, ed è più intenso del bianco, come ad esempio una pioggia costante.

Il rumore «marrone»è ancora più profondo: ha un'energia maggiore a frequenze più basse. Esso è quello di un ruggito lieve, di fiume impetuoso e dei tuoni in lontananza.

Si tratta di suoni che esercitano una sorta di barriera, ossia isolano dai rumori ambientali circostanti. Si tratta di rumori ripetitivi che sono in grado di escludere i singoli suoni dell'ambiente, in tal senso, infatti, possono essere un valido aiuto contro l'insonnia e favorire un dormire sereno. In modo analogo, quando si pratica meditazione, in un contesto naturale o indoor ma riproducendo suoni della natura, l'effetto ottenuto è quello del rilassamento e della distensione. Ciò è potenziato e maggiore nei soggetti abituati a vivere nel quotidiano immersi nel rumore della città. I suoni marroni, in tal proposito, fanno quello che viene definita come maschera isolante, un filtro protettivo dagli altri rumori esterni.