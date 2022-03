Sudorazione Notturna: Quando Preoccuparsi? Cause e Rimedi

Generalità La sudorazione notturna può essere definita come una sudorazione in eccesso rispetto a quella richiesta dall'organismo per regolare la temperatura corporea. Questo sintomo può verificarsi durante il sonno e senza sforzo fisico. In qualche occasione, la sudorazione notturna può essere ricondotta a differenti eventi fisiologici (come la menopausa); altre volte, dipende da problemi di salute da lievi a molto rischiosi. In caso d'indigestione, ad esempio, una sudorazione considerevole nel sonno rispetto alla norma può essere interpretata come un sintomo transitorio e benigno; al contrario, un infarto miocardico può condurre il corpo a reagire con un'improvvisa sudorazione profusa, indicando uno stato di shock o una grave sofferenza dell'organismo, che necessita di un intervento medico immediato. La sudorazione notturna può ridurre la qualità del sonno e provocare grave disagio. La sudorazione è un fenomeno normale e una parte fondamentale del controllo della temperatura corporea. In sauna o durante l'allenamento in palestra, è prevista una profusa sudorazione. Svegliarsi sudati nel cuore della notte è un'altra questione, se non dipende da una coperta pesante o dalla temperatura elevata della camera da letto.

Cos’è Cosa s’intende per Sudorazione Notturna? Come indica il nome, le sudorazioni notturne sono episodi di eccessiva sudorazione (iperidrosi generalizzata) che si verificano alla sera e/o durante il sonno. Quando è concomitante a particolari condizioni fisiologiche o patologiche, il fenomeno è interpretabile come una secrezione di sudore anomala, cioè più abbondante rispetto alla norma, talvolta improvvisa, che si manifesta senza una ragione apparente. Le sudorazioni notturne possono variare in gravità: dalla sudorazione diffusa moderata ad una sudorazione profusa tale da richiedere il cambio delle lenzuola o del pigiama. In che modo le Sudorazioni Notturne sono diverse dalle Vampate di Calore? I sudori notturni vanno distinti dal semplice surriscaldamento che si verifica per fattori ambientali (coperta pesante, temperatura della camera da letto) e dalle vampate di calore (improvvise sensazioni di calore). Le vampate di calore possono verificarsi in qualsiasi momento durante il giorno e provocano un'intensa sudorazione. Quando si verificano di notte, alcune fonti scientifiche indicano le vampate di calore come sudorazioni notturne, mentre altre classificano i due fenomeni come differenti. La principale differenza è che le vampate di calore spesso producono arrossamento e calore della pelle, mentre la sudorazione notturna non è sempre associata a queste manifestazioni.

Sintomi e Complicazioni Sudorazione Notturna: a quali altri sintomi si può associare? La sudorazione notturna è un sintomo aspecifico, quindi, per comprendere quale sia la causa che ne ha determinato la comparsa, è fondamentale osservare i disturbi che si possono associare a questa manifestazione. In base all'eziologia, ad esempio, si possono presentare in combinazione alla sudorazione notturna: Dolore retrosternale o toracico , irradiato al braccio ed alla spalla sinistra, associato a sensazione di vertigini e nausea (pone il sospetto di infarto miocardico).

, irradiato al braccio ed alla spalla sinistra, associato a sensazione di (pone il sospetto di infarto miocardico). Sensazione di calore ed alterazioni dell'umore (riconducibili a menopausa, andropausa, sindrome premestruale e gravidanza);

ed (riconducibili a menopausa, andropausa, sindrome premestruale e gravidanza); Pallore, palpitazioni, tremore e debolezza (sintomi indicativi di variazioni di pressione repentine, ipoglicemia ed attacchi di panico);

(sintomi indicativi di variazioni di pressione repentine, ipoglicemia ed attacchi di panico); Nausea (si manifesta prevalentemente in caso di attacchi di panico, indigestione e cinetosi);

(si manifesta prevalentemente in caso di attacchi di panico, indigestione e cinetosi); Difficoltà respiratorie (solitamente causate da patologie infettive, come influenza e sindromi parainfluenzali);

(solitamente causate da patologie infettive, come influenza e sindromi parainfluenzali); Sensazione di cedimento delle gambe, capogiri e svenimento (ipoglicemia e forti stati emotivi);

(ipoglicemia e forti stati emotivi); Diarrea (possibile segnale di tossinfezioni alimentari o gastroenteriti virali). Attenzione Se insorge senza apparente motivo e si associa ad altri segnali d'allarme, la sudorazione notturna può essere indicativa di uno stato di shock o di sofferenza dell'organismo, che rende necessario un intervento medico immediato. Nel momento in cui si avverte una sudorazione improvvisa e copiosa, è importante, quindi, che si faccia attenzione agli altri sintomi concomitanti, come: dolore o senso di pressione al torace, palpitazioni, pallore del viso, vomito con presenza di sangue, difficoltà respiratorie e perdita di coscienza.