Sudorazione notturna: quando preoccuparsi e come riconoscere le emergenze

Cos’è la sudorazione notturna? Il termine "sudorazione notturna" si riferisce all'esperienza di sudare eccessivamente mentre si dorme. Nei casi più gravi, ci si può anche svegliare e trovare il pigiama o la biancheria da letto inzuppati di sudore. La sudorazione notturna può disturbare il riposo, provocando disagio e risvegli durante la notte. Sudare eccessivamente durante la notte può dipendere da varie condizioni: si va dai fattori ambientali (es. temperatura della camera troppo alta, biancheria da letto troppo pesante per la stagione) alle situazioni fisiologiche (es. menopausa, periodo premestruale e gravidanza) fino a quelle francamente patologiche (es. ipertiroidismo, diabete). Per quanto riguarda, i problemi di salute che possono causare sudorazione notturna, alcuni possono essere lievi, altri molto rischiosi. Per fare un esempio: in caso d'indigestione, una sudorazione eccessiva nel sonno rispetto alla norma può essere interpretata come un sintomo transitorio e benigno; al contrario, un infarto miocardico può condurre il corpo a reagire con un'improvvisa sudorazione profusa, indicando uno stato di shock o una grave sofferenza dell'organismo, che necessita di un intervento medico immediato. Quando ci si deve preoccupare della sudorazione notturna e come distinguere una causa banale e transitoria da una pericolosa per la salute? Prosegui con la lettura per scoprirlo. Sudorazione notturna: punti chiave Se ci si sveglia con il pigiama e le lenzuola inzuppate di sudore, anche quando non fa caldo, si potrebbe soffrire di sudorazioni notturne.

Chiunque può avere sudorazioni notturne, indipendentemente dal sesso o dall'età.

Le cause più comuni della sudorazione notturna sono legate ai cambiamenti ormonali nelle donne, ma esistono anche molte altri fattori scatenanti, patologici e non.

Si dovrebbe consultare il medico se soffri di sudorazione notturna quando non fa caldo, soprattutto se si notano anche altri sintomi.

Il trattamento verrà indicato in base alla causa del quadro clinico.

Quando consultare il medico Perché i sudori notturni sono un campanello d'allarme? La sudorazione notturna può indicare un disturbo medico che non è stato ancora diagnosticato, alcuni dei quali potrebbero dover essere trattati. Informare il medico di qualsiasi nuovo sintomo significativo che si manifesta durante la notte in accompagnamento all'iperidrosi. Quando chiedere aiuto per la sudorazione notturna Se si avvertono regolarmente sudorazioni notturne e si sa che questa manifestazione non è il risultato della temperatura della propria camera da letto o della biancheria da letto, consulta un medico per una valutazione. La sudorazione notturna ha molte possibili cause, comprese alcune gravi cause mediche, e un medico può porre le domande giuste per determinare la migliore linea d'azione. Una volta valutata la propria storia medica, il medico può prescrivere gli esami pertinenti ed i trattamenti adatti alla situazione specifica. Molte persone che soffrono di sudorazione notturna non hanno problemi di salute di base. Detto questo, è comunque importante essere valutati per escludere potenziali cause alla base della sudorazione notturna. Per approfondire: Sudorazione notturna: cause e rimedi