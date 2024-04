Quali sono le cause della sudorazione notturna negli uomini?

Sudorazione notturna maschile: cos’è?

Sebbene la sudorazione sia una parte normale del sistema di regolazione della temperatura corporea, la sudorazione notturna non è sempre causata da fattori esterni come la temperatura della camera da letto o la scelta della biancheria da letto. Il termine si riferisce, invece, all'eccessiva sudorazione notturna causata da processi fisiologici o da condizioni di salute sottostanti.

Sia gli uomini che le donne possono sperimentare sudorazioni notturne per molte delle stesse ragioni, come infezioni e stress, ma alcune cause differiscono tra i sessi.

Sudorazione notturna: quale differenza tra uomini e donne?

Gli uomini non soffrono di sudorazione notturna così spesso come le donne, forse perché la menopausa è una delle principali cause di sudorazione notturna nelle donne. Tuttavia, anche gli ormoni possono svolgere un ruolo nella sudorazione notturna degli uomini, poiché i bassi livelli di testosterone sono stati identificati come potenziale causa. Il sesso di una persona influisce anche su altri aspetti della salute, incluso il modo in cui si dorme, quindi gli uomini a volte hanno maggiori probabilità di avere altre condizioni che causano sudorazione notturna.

Gli uomini di solito hanno una tolleranza al calore inferiore rispetto alle donne, ma il sesso è solo una parte del modo in cui il corpo determina la zona termo-neutrale. Molte condizioni e fattori fisiologici possono innescare la sudorazione notturna maschile: alcuni di questi eventi scatenanti sono innocui o addirittura correlati a cambiamenti positivi nello stile di vita, mentre altri riguardano patologie che potrebbero richiedere un trattamento.