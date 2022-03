Sudare Freddo: Cosa Significa e Quando Preoccuparsi

Generalità Sudare freddo indica la sensazione in cui si suda all'improvviso e la pelle diventa pallida e fresca al tatto. Shutterstock La sudorazione fredda è conseguenza di uno stress molto forte (reazione di lotta o fuga): l'organismo reagisce rilasciando cortisolo e adrenalina, sostanze che inducono vasocostrizione e stimolano le ghiandole sudoripare (mentre la sudorazione termica è associata ad una dilatazione dei vasi sanguigni). Come risultato, quindi, si avverte la formazione di sudore freddo sulla pelle. La sudorazione fredda può essere ricondotta a varie cause patologiche e non e, in alcuni casi può associarsi anche ad emergenze mediche - come l'infarto - che necessitano di cure urgenti. Da Sapere: Perché si Suda? La sudorazione è uno dei metodi fisiologici a cui ricorre il nostro organismo per equilibrare la perdita e l'acquisizione del calore. L'aumento di tale fenomeno serve, in altre parole, a controllare e regolare la temperatura corporea .

Una sudorazione abbondante può segnalare la presenza di malattie (come ipertiroidismo e diabete) e condizioni non patologiche (es. menopausa, periodo premestruale e gravidanza), oltre a rappresentare un effetto collaterale di alcuni farmaci e dell'abuso di alcol.

Cos’è Cos’è la Sudorazione Fredda Sudare freddo può essere un segnale di diverse condizioni e patologie. La pelle diventa improvvisamente umida e fredda, solitamente provocando anche brividi e tremori. Il fenomeno è interpretabile come una secrezione di sudore anomala, cioè più abbondante rispetto alla norma, generalizzata o localizzata ad alcuni distretti cutanei (prevalentemente a livello di mani, piedi, ascelle, petto, schiena e fronte).

Sintomi e Complicazioni Ciò che distingue i sudori freddi dalla normale sudorazione è quello che si sta facendo quando inizia: ci si potrebbe aspettare di sudare mentre ci si allena o si lavora all'aperto, ma sudare freddo accade all'improvviso, anche a qualsiasi temperatura. A volte, la sudorazione fredda si verifica di notte quando il paziente sta cercando di dormire. Questi episodi sono spesso chiamati sudorazioni notturne e possono indicare una serie di altre condizioni di salute. Vanno dai cambiamenti ormonali abbastanza comuni della menopausa a un disturbo della tiroide o persino al cancro. In termini di sudorazione stessa, c'è poca differenza nell'aspetto dei sudori notturni e dei sudori freddi; in realtà, tutti gli episodi di diaforesi senza causa apparente potrebbero indicare un problema che richiede un'attenzione medica immediata. Sudare Freddo: Come si manifesta? La sudorazione fredda si manifesta con la profusa traspirazione accompagnata da: Sensazione di freddo;

Brividi;

Pelle umida e fredda al tatto. A seconda dell'eziologia, la sudorazione fredda si presenta soprattutto nelle ore diurne oppure in quelle notturne. Per approfondire: Brividi: Cosa li Provoca e Come Farli Smettere Quando Rivolgersi al Medico Quando la sudorazione fredda è improvvisa e/o copiosa e si manifesta in modo ricorrente, è opportuno rivolgersi al proprio medico, per ricercare la causa responsabile e stabilire il corretto piano terapeutico per limitare il disturbo. La valutazione clinica preliminare ha l'obiettivo di approfondire il quadro sintomatologico completo e comprendere in quali condizioni (patologiche o meno) si verifica. Attenzione! Se insorge senza apparente motivo e si associa ad altri segnali d'allarme, la sudorazione fredda può essere indicativa di uno stato di shock o di sofferenza dell'organismo, che rende necessario un intervento medico immediato. Nel momento in cui si suda freddo all'improvviso e copiosamente, è importante, quindi, che si faccia attenzione agli altri sintomi concomitanti, come: dolore o senso di pressione al torace, palpitazioni, pallore del viso, vomito con presenza di sangue, difficoltà respiratorie e perdita di coscienza. Può essere utile la lettura di Parametri Vitali: Quali Sono? A Cosa Servono? Sudorazione Notturna Fredda: Perché ci si sveglia sudando freddo? Le cosiddette "sudorazioni notturne" possono essere causate dalle stesse condizioni che provocano altre sudorazioni fredde. Le possibili cause includono cambiamenti nella routine degli esercizi, uno stato emotivo, come l'ansia o un effetto collaterale dei farmaci. Per approfondire: Sudorazione Notturna: Quando Preoccuparsi? Cause e Rimedi