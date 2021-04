Lo stress può essere provocato da problemi sul lavoro o in altri ambiti, oppure da entrambi; inoltre, può essere causato dalla maniera in cui il lavoro è organizzato e dalle mansioni che si devono svolgere.

Lo stress non è una malattia , ma può causare problemi di salute mentale e fisica se si manifesta con intensità per periodi prolungati.

Effetti

Possibili Conseguenze dello Stress Lavorativo

Uno studio finlandese (Kivimaki M., Leino-Arjas P. et Al., 2002) ha messo in evidenza l'effetto negativo dello stress da lavoro sia sul numero di incidenti nel corso dell'attività lavorativa che sulla salute fisica e psichica del lavoratore, in particolare sul rischio di incorrere in malattie cardiovascolari.

Lo studio evidenzia un rischio doppio di decessi per malattie cardiovascolari in lavoratori stressati che non presentavano nessun altro fattore di rischio per tali patologie.

Ormai tutti concordano che alla base dello stress da lavoro vi sia un'interazione tra fattori organizzativi e fattori personali; vediamo però nello specifico quali possono essere le cause di tale stress secondo due modelli recenti e secondo la Commissione Europea.