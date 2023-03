Streptococco Gola: cosa sapere sul Mal di Gola da Streptococco

Come si prende Streptococco Gola: come si prende la Faringite Streptococcica Lo streptococco A si diffonde facilmente da una persona all'altra, attraverso la saliva o in altri fluidi corporei che contengono gli agenti infettivi. Se qualcuno che ha mal di gola da streptococco parla, tossisce o starnutisce vicino ad altre persone, può esporre al batterio che si disperde nell'aria. Lo streptococco A si può contrarre anche tramite contatto diretto, se si toccano lesioni cutanee infette in (es. impetigine) o in caso di esposizione a superfici/oggetti in cui è presente il batterio. Per ridurre le possibilità di prenderlo è bene lavare spesso e correttamente le mani e non condividere oggetti personali, come asciugamani, bicchieri e utensili per mangiare, con la persona che è malata. Alcune persone hanno maggiori probabilità di contrarre mal di gola rispetto ad altre persone, comprese le persone con un sistema immunitario debole, le persone sottoposte a chemioterapia, i bambini e le donne in gravidanza.

Esami per la diagnosi Streptococco Gola: come viene diagnosticato? Il mal di gola da streptococco viene diagnosticato dal medico di base o dall'otorinolaringoiatra. Oltre all'esame obiettivo per la ricerca dei segni tipici dell'infezione streptococcica, viene indicata l'esecuzione dei seguenti test per accertarsi dell'eziologia (se il mal di gola è virale, ad esempio, non può essere trattato con antibiotici): Test rapido per lo streptococco : comporta un tampone faringeo e l'esecuzione di un test sul tampone. Il test mostra rapidamente se i batteri dello streptococco di gruppo A stanno causando la malattia. Nel caso l'esito fosse positivo, il medico può prescrivere l'antibiotico terapia.

: comporta un tampone faringeo e l'esecuzione di un test sul tampone. Il test mostra rapidamente se i batteri dello streptococco di gruppo A stanno causando la malattia. Nel caso l'esito fosse positivo, il medico può prescrivere l'antibiotico terapia. Coltura faringea : richiede sempre la raccolta di un tampone faringeo, ma richiede più tempo per vedere se lo streptococco cresce in coltura microbiologica. La coltura faringea è utile per rilevare infezioni che il test rapido per lo streptococco non rileva, quindi può essere effettuata quando il medico sospetta ancora che il mal di gola dipenda dal batterio in questione. La cultura è importante da usare nei bambini e negli adolescenti poiché possono contrarre la febbre reumatica da un'infezione da mal di gola non trattata. Per gli adulti, di solito non è necessario eseguire una coltura faringea dopo un test rapido streptococco negativo.

Titolo antistreptolisinico (TAS): è un test sierologico che consente di quantificare la concentrazione di antistreptolisina presente nel circolo ematico. Per approfondire: Titolo Antistreptolisinico (TAS): a cosa serve e cosa significa quando è alto