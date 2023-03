Streptococco Bambini: cos’è e come si prende il mal di gola? Cosa fare e rischi

Lo Streptococco di gruppo A, noto anche come Streptococcus pyogenes , rientra tra le cause di infezioni alla gola e alle tonsille . Tuttavia, questo gruppo di batteri può causare anche altre malattie, tra cui scarlattina, polmonite , sepsi , sindrome da shock tossico e fascite necrotizzante , che possono essere pericolose per la vita.

Meno spesso, lo streptococco nei bambini è responsabile della scarlattina : alcuni di questi batteri, infatti, sono in grado di produrre tossine che causano l' esantema tipico della malattia. Oltre a queste malattie, lo streptococco può provocare altre infezioni, incluse quelle della cute , come pioderma e impetigine .

Nei bambini, specialmente sotto i dieci anni di età, lo streptococco è associato soprattutto a infezioni della gola ( faringite o faringo- tonsillite ) : in questi casi, nel dettaglio, ad esserne responsabile è lo Streptococco beta emolitico di gruppo A (a volte, abbreviato in streptococco A ).

Lo streptococco è altamente contagioso e può diffondersi rapidamente da persona a persona attraverso uno stretto contatto. Gli individui con mal di gola possono essere contagiosi per alcuni giorni prima che inizino a mostrare i sintomi. Ciò significa che qualcuno che non si è ancora ammalato può diffondere la malattia.

Occorre considerare che alcune persone infette sono asintomatiche , ma possono trasmettere l'infezione; in linea generale, però, chi ha contratto lo streptococco e manifesta mal di gola è più contagioso rispetto a chi che non manifesta sintomi evidenti.

Anche i genitori di bambini in età scolare e gli adulti spesso a contatto con questi ultimi (ad esempio, in scuole, asili nido, ambienti affollati) sono a maggior rischio di sviluppare mal di gola da streptococco.

Sebbene lo streptococco di solito non sia pericoloso, a volte può causare (rare) emergenze mediche. Rivolgersi immediatamente ad un pediatra o un medico se il mal di gola si manifesta in combinazione:

Trattamento e prevenzione

Come si cura lo Streptococco nei Bambini?

Nella maggior parte dei casi, le infezioni streptococciche vengono identificate e gestite con una terapia a base di antibiotici (penicillina, amoxicillina, eritromicina ecc.), fino alla risoluzione della malattia. Questi farmaci agiscono su più fronti: impediscono ai batteri di proliferare e debellano l'infezione, alleviano i sintomi, aiutano a prevenire le complicanze rare (ma gravi) associata agli streptococchi e riducono la diffusione dell'infezione.

Non interrompere l'assunzione di antibiotici

Anche se ci si sente meglio, di fondamentale importanza è completare l'intero ciclo di antibiotico-terapia, come prescritto dal medico, poiché i batteri rimanenti possono continuare a moltiplicarsi. Quando ciò accade, questi possono diventare resistenti agli antibiotici e causare ulteriori danni.

Streptococco: quando non servono gli antibiotici Chi risulta positivo al tampone per identificare lo streptococco, ma non ha sintomi (quindi è portatore), in genere non ha bisogno di antibiotici. Questo perché i portatori hanno meno probabilità di diffondere i batteri ad altri ed è molto improbabile che sviluppino complicazioni. Tuttavia, è bene consultare sempre il medico per determinare il miglior piano di trattamento o monitoraggio.

Rischi e possibili complicanze della mancata terapia

Se un'infezione non presenta una sintomatologia chiara, non viene individuata e debellata con una terapia mirata, il batterio resta latente nell'organismo e può determinare complicazioni post-streptococciche, pericolose soprattutto nei bambini piccoli, come:

Le conseguenze secondarie a queste patologie sono piuttosto gravi e comprendono lo scompenso cardiaco e la disfunzione renale.

Streptococco Bambini: si può prevenire?

Il modo migliore per evitare di contrarre o diffondere lo streptococco A è lavarsi spesso le mani. Ciò è particolarmente importante dopo aver tossito o starnutito e prima di preparare cibi o mangiare.

Per prevenire le infezioni da streptococco di gruppo A, si dovrebbe:

Coprire bocca e naso con un fazzoletto quando si tossisce o starnutisce

Gettare il ​​fazzoletto usato nel cestino dei rifiuti

Tossire o starnutire nella parte superiore della manica o nel gomito, non nelle mani, se non si ha un fazzoletto

Lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi.

Usare un prodotto per strofinare le mani a base di alcol, se non si hanno acqua e sapone a disposizione

Prosegui con la lettura di: