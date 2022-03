Stranguria (Minzione a Gocce): Cos’è e Perché Si Manifesta

Il termine deriva dall'unione delle parole greche "stranx" e "ouron", letteralmente " una goccia spremuta di urina ". Queste "gocce" di urina vengono "spremute fuori" dai pazienti, che descrivono il sintomo come come dolorosi spasmi "strazianti" .

Questo desiderio di svuotare completamente la vescica nonostante la sua impossibilità è attribuito all' irritazione dell'urotelio (epitelio che riveste le vie urinarie), in particolare del trigono (regione alla base della vescica, in rapporto con la vagina nella donna e con la prostata nell'uomo), e al conseguente spasmo dei muscoli .

La stranguria è un sintomo urinario caratterizzato dall' emissione di urina a intermittenza (goccia a goccia), accompagnata da sensazione di tensione o dolore alla vescica e minzione difficoltosa (disuria). In pratica, vengono emesse piccole quantità di urina, in modo lento o tramite sgocciolamento.

Trattamento e Rimedi

Il trattamento della stranguria dipende dalla causa. Il primo passo del trattamento è determinare se questo sintomo è causato da infezioni, infiammazioni, fattori alimentari o un problema con la vescica o la prostata.

Cosa Fare in caso di Stranguria

La gestione delle infezioni urinarie prevede un trattamento farmacologico, spesso con antibiotici o antisettici urinari che devono essere prescritti dal medico. La terapia deve essere seguita per tutto il periodo indicato, anche quando i sintomi tendono a scomparire rapidamente; il rischio di una sospensione anticipata del trattamento, è di sviluppare recidive e di favorire la resistenza batterica agli antibiotici.

In presenza di un'infezione più grave, può essere necessario il ricovero ospedaliero e ricorrere al trattamento antibiotico per via endovenosa. La pielonefrite, in particolare, se non è riconosciuta e trattata rapidamente, può provocare danni permanenti e compromettere la funzionalità renale, portando addirittura alla necessità di ricorrere alla dialisi.

Infine, se l'infezione è sostenuta da difetti anatomici dell'apparato urinario, si può ricorrere alla correzione chirurgica dell'anomalia stessa.

La stranguria causata da patologie di altra natura si risolve trattando la malattia all'origine del disturbo.

Qualche Consiglio