Cos'è la stomatite gangrenosa? Cause, sintomi e cura

La stomatite gangrenosa esordisce con la comparsa di una gengivite e/o un'ulcera unilaterale nel cavo orale; di solito, queste lesioni tendono a degenerare in modo rapido, estendendosi dalla guancia verso l'interno della bocca.

La stomatite gangrenosa causa danni molto severi, in quanto comporta la distruzione dei tessuti del viso, fino a rendere visibili ossa e denti. L'infezione che ne è all'origine può diffondersi anche alle regioni limitrofe rispetto alle mucose del cavo orale, come per esempio il collo.

Oltre alla grave distruzione facciale, i bambini con noma presentano spesso:

La sequela più debilitante è la costrizione permanente della mascella, cioè la perdita parziale o completa della capacità di aprire la bocca. Ciò rende problematica, se non impossibile, l'assunzione di cibi solidi.

Lo sapevate che…

In alcune zone dell'Africa, la stomatite gangrenosa continua ad essere considerata come una "maledizione". Raramente, i bambini sono ammessi nelle scuole per paura della contaminazione (che, in realtà, non sembrerebbe non verificarsi) e vengono spesso allontanati dalle loro famiglie e dal villaggio in cui vivono.