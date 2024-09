Stomatite erpetica come si cura: farmaci e prodotti utili

Come si cura la stomatite erpetica? In linea generale, nei pazienti immunocompetenti, la stomatite erpetica tende ad essere autolimitante e a risolversi nell'arco di 15-20 giorni; tuttavia, per contrastarne i sintomi e, talvolta, cercare di ridurne la durata, è possibile - dietro prescrizione medica - ricorrere a trattamenti farmacologici o all'uso di prodotti che possano fornire sollievo al paziente. Antipiretici I farmaci antipiretici - come il ben noto paracetamolo - possono essere utilizzati nell'ambito del trattamento della stomatite erpetica nei bambini così come negli adulti al fine di abbassare la febbre alta che può manifestarsi. Il paracetamolo, inoltre, ha anche un blando potere antidolorifico. Antinfiammatori non steroidei I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) sono utili per contrastare non solo il dolore, ma anche l'infiammazione. Alcuni principi attivi appartenenti a questa classe di farmaci, inoltre, sono altresì dotati di proprietà antipiretiche e possono quindi tornare utili anche per abbassare la febbre. Anestetici locali L'uso di anestetici locali - come, ad esempio, la lidocaina - in forma di medicinali per uso locale a livello della mucosa orale può essere utile per ottenere un sollievo, seppur temporaneo, dal dolore e dai fastidi causati dalle lesioni che caratterizzano la stomatite erpetica. Gel orali emollienti e protettivi I gel orali a base di sostanze ad azione emolliente e lenitiva possono aiutare nell'alleviare la sensazione dolorosa provocata dalle ulcere in bocca che tipicamente si formano in presenza di stomatite erpetica. Questi gel, una volta applicati, possono inoltre formare un film che riveste e protegge le lesioni erpetiche. Farmaci antivirali per la stomatite erpetica I farmaci antivirali non vengono sempre utilizzati nel trattamento della stomatite erpetica, ma il loro impiego può risultare utile per alcuni pazienti. Sarà quindi il medico a stabilire, caso per caso, se prescrivere un trattamento antivirale oppure no . Fra i principi attivi che si possono utilizzare in questo caso, ritroviamo l'aciclovir. In qualsiasi caso, la terapia antivirale andrebbe iniziata il prima possibile, entro 48 ore dalla comparsa dei sintomi. NOTA BENE Le informazioni riportate hanno solo un fine informativo e non si sostituiscono al parere del medico . Prima di assumere o utilizzare qualsivoglia prodotto o farmaco contro la stomatite erpetica, pertanto, è necessario consultare il proprio medico, o il medico pediatra di riferimento nel caso di stomatite erpetica nei bambini.

Chi colpisce la stomatite erpetica? La stomatite erpetica può manifestarsi in individui di entrambi i sessi, in età pediatrica o in età adulta. La stomatite erpetica causata da infezione primaria da Herpes simplex virus - ossia dal primo contatto dell'individuo con il patogeno - è generalmente caratteristica del periodo dell'infanzia. Questo tipo di stomatite erpetica - detta stomatite erpetica primaria - è solitamente accompagnata da una sintomatologia più severa rispetto alla stomatite erpetica secondaria. La stomatite erpetica secondaria è così chiamata perché si scatena in seguito ad una riattivazione dell'Herpes simplex virus, dopo che l'individuo è già entrato in contatto con esso. Una volta che il virus provoca un'infezione, infatti, anche quando questa si risolve, a prescindere dall'uso o meno di farmaci, non è possibile debellare completamente il patogeno dall'organismo . Il virus, infatti, quando l'infezione sarà stata controllata dalle difese immunitarie e si sarà risolta, si "nasconderà" all'interno dell'ospite a livello di alcuni gangli nervosi, in attesa che si ripresentino le condizioni ideali per dare origine ad una nuova infezione (ad esempio, abbassamento delle difese immunitarie, forti stress o traumi, ecc.). Riassumendo, possiamo quindi affermare che la stomatite erpetica nei bambini, di solito, è primaria e rappresenta il primo contatto fra virus e ospite. La stomatite erpetica negli adulti, invece, è spesso di tipo secondario. Tuttavia, non mancano certo i casi di stomatite erpetica primaria anche in pazienti adulti.