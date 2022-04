Stomaco gonfio: cause, rimedi e prevenzione del gonfiore di stomaco

Lo stomaco gonfio può essere tanto un sintomo quanto un segno clinico; la differenza tra i due sta nel fatto che, mentre i segni clinici sono oggettivamente valutabili dal medico, i sintomi potrebbero non associarsi ad alcuna alterazione misurabile.

Il gonfiore di stomaco viene anche etichettato come una sensazione di "ristrettezza" dello spazio intra-addominale, pienezza gastrica e, talvolta, dolore - in varie forme.

Le cause dello stomaco gonfio sono più frequentemente di natura digestiva, nervosa o comportamentale. Più raramente, celano una condizione medica grave (ad esempio, patologie tumorali, altre malattie gastriche ecc.).

I "possibili" rimedi del gonfiore di stomaco sono strettamente legati all'eziologia dello stesso. Bisogna tuttavia riferire che una parte non trascurabile di queste condizioni viene etichettata come idiopatica, circostanza nella quale si fa spesso diagnosi di "esclusione" (aerofagia, stress, ansietà ecc.).

Ecco spiegata la ragione per la quale molti casi di gonfiore trovano soluzione in alcuni semplici accorgimenti e non richiedono interventi farmacologici o percorsi diagnostici approfonditi.

Attenzione! Questo articolo non ha l'intento di sostituire il parere del medico ed ha esclusiva funzione divulgativa. Se soffri di stomaco gonfio apparentemente senza alcuna ragione, che tende ad aggravarsi e non a risolversi, non allarmarti, ma cerca comunque assistenza medica per determinarne la causa e stabilirne la giusta terapia.

È Frequente?

Il gonfiore addominale generalizzato interessa occasionale tra il 10% e il 25% della popolazione generale.

Ben il 75% descrive i sintomi da moderati a gravi e circa il 10% afferma di sperimentarlo regolarmente. Tra quelli con diagnosi di sindrome dell'intestino irritabile (IBS), può arrivare fino al 90%.

Fino al 75% delle donne soffre di gonfiore prima e durante il ciclo.