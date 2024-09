Stitichezza sintomi: quali sono? Dove fa male e quando preoccuparsi?

La stitichezza occasionale in genere non è motivo di preoccupazione, ma alcuni sintomi possono essere un segnale che è opportuno consultare un medico.

Le cause più comuni includono la disidratazione , lo scarso apporto di fibre e l'assunzione di alcuni farmaci. La stitichezza può anche essere determinata da molte diverse condizioni mediche sottostanti, come lesioni del midollo spinale , diabete o disturbi gastrointestinali, tra cui la sindrome dell'intestino irritabile .

Stitichezza: 6 sintomi da conoscere

1) Meno di tre evacuazioni a settimana

Non esiste un numero specifico di evacuazioni intestinali che sia considerato "normale". Alcune persone vanno in bagno una volta al giorno, mentre altre riescono tranquillamente a trascorrere uno o due giorni senza evacuare. In genere, per essere considerata fisiologica, una regolare attività intestinale prevede che si vada di corpo da un minimo di tre volte alla settimana ad un massimo di non più di tre volte al giorno.

Dal punto di vista medico, la stitichezza inizia ad essere considerata quando si hanno meno di tre evacuazioni a settimana e, in almeno una su 4 di queste, si manifestano altri sintomi di accompagnamento tra cui:

Difficoltà e sforzo per evacuare

Sensazione di incompleto svuotamento dell'intestino

Evacuazione di feci secche e dure

Dolore al passaggio delle feci

2) Feci secche, dure e grumose

Quando si è stitici, si potrebbe notare che le feci sono secche, dure e difficili da evacuare. Possono essere grumose, piccole e "simili a ciottoli". Questo sintomo si verifica perché il colon, o intestino crasso, assorbe troppa acqua durante il processo digestivo, un effetto solitamente causato da una digestione che procede troppo lentamente.

3) Difficoltà a evacuare le feci

Un altro sintomo comune della stitichezza è la difficoltà a evacuare le feci. Ciò correla ad un maggior sforzo per evacuare durante un movimento intestinale: stare seduti sul water per molto tempo, ritrovarsi a spingere, dondolarsi avanti e indietro o sforzarsi in altri modi può indicare che si è stitici. Anche defecare può essere doloroso, soprattutto se le feci sono secche e dure.

4) Sensazione di evacuazione incompleta

Molte persone con stitichezza riferiscono di avere la sensazione che il retto e l'area dello stomaco siano "ostruiti" o bloccati. Ciò potrebbe causare dolore allo stomaco e gonfiore. Si potrebbe anche avere la sensazione di non aver svuotato completamente l'intestino anche dopo aver fatto la cacca. Oltre alla sensazione di evacuazione incompleta, si potrebbe sperimentare anche tenesmo (condizione che si viene a determinare quando un movimento intestinale sembra incompleto, anche se non ci sono più feci da evacuare). Si verifica più spesso con malattie infiammatorie o disturbi della motilità che influenzano la peristalsi dell'intestino.

5) Gonfiore addominale

Il gonfiore, ovvero la sensazione di avere l'addome dilatato e pieno, può essere un segno di stitichezza. Quando le feci rimangono nella parte nel retto, possono impedire al gas di fuoriuscire, causando gonfiore. Una volta evacuato tutto il materiale fecale, questa sensazione dovrebbe attenuarsi, poiché l'aria potrà circolare nell'organismo.

6) Meteorismo

Un'emissione di gas più frequente del solito potrebbe essere dovuta alla stitichezza.

