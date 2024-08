Stitichezza: quanti giorni massimo? Quanto può durare?

Stitichezza quanti giorni massimo? Non esiste un periodo di tempo stabilito per dire che quanto una persona possa tecnicamente stare senza fare la cacca. Questo perché ognuno è diverso: le persone hanno abitudini alimentari diverse, così come diverso può essere lo stato di salute dell'apparato gastrointestinale, senza trascurare l'intervento di una serie di diversi fattori come lo stile di vita, l'esercizio fisico e lo stress. Tuttavia, se non si è andati in bagno per una settimana, nonostante si stia mangiando come si farebbe abitualmente, è naturale iniziare a pensare a quale sia il motivo.