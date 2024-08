Stitichezza cause: quali sono le più comuni e quelle insospettabili?

Per parlare di stitichezza, però, una frequenza di evacuazioni fecali inferiore ai tre episodi settimanali non è sufficiente : un soggetto affetto da stipsi, infatti, lamenta anche altri sintomi e segni - come la sensazione di incompleto svuotamento intestinale, di ostruzione anorettale, le difficoltà e gli sforzi per evacuare e l'evacuazione di feci dure - in almeno una defecazione su 4 .

Per qualcuno, stitichezza può significare non avere una regolare attività intestinale; per alcune persone, meno di tre evacuazioni a settimana possono essere un segno di stipsi funzionale .

Ciò che si potrebbe sottovalutare, però, è che la stitichezza può verificarsi per diversi motivi e con alcuni di questi la correlazione con l'attività intestinale potrebbe non essere così immediata .

Stitichezza: cause spesso sottovalutate

Quali alimenti predispongono alla stitichezza senza saperlo?

La stitichezza non è solitamente collegata ad un solo alimento. La combinazione di cibo o altri comportamenti legati allo stile di vita e fattori genetici rallenta l'intestino. A volte, le persone stitiche finiscono per limitare la loro dieta a due o tre cose perché pensano di non poter tollerare nient'altro, ma in realtà, la loro attività intestinale deve solo essere gestita.

Come visto in precedenza, la stitichezza può essere collegata alla mancanza di determinati alimenti o nutrienti nella dieta, in genere fibre:

Le fibre sono carboidrati che il corpo non riesce a digerire completamente; si muovono attraverso il sistema digerente relativamente intatte, facendo sì che l'intestino faccia ciò per cui è stato progettato. In pratica, le fibre aggiungono volume alle feci e accelerano o il movimento del cibo lungo il tratto digerente. Di contro, una carenza nella dieta rallenta la motilità intestinale, predisponendo così alla stitichezza. Gli esperti consigliano da 22 a 34 grammi di fibra al giorno (ricordiamo che si può trovare nei cereali integrali, nella frutta e nella verdura).

Caramelle gommose

Dolci come le caramelle gommose possono rappresentare un problema se sono presenti in quantità eccessive nella dieta perché contengono pochissime fibre e un alto contenuto di zucchero. Anche altri ingredienti, come la gelatina, possono causare stitichezza.

In caso di stipsi, è bene provare a cercare delle alternative ricche di fibre alle caramelle gommose, come la frutta con buccia o le noci.

Prodotti lattiero-caseari

Non è un segreto che i latticini, soprattutto se consumati in eccesso, possono avere effetti negativi sul sistema digerente. Sono necessarie ulteriori ricerche per stabilire quanto sia comune la stitichezza indotta dal consumo di formaggio, latte e derivati negli adulti. Tuttavia, se si soffre di stipsi cronica è possibile passare il più possibile ad alternative non casearie, senza rinunciarvi del tutto, per vedere se si può avere un beneficio in termini di attività intestinale: anche se a volte evitarli può dare sollievo, di certo non vale per tutti. Alcune opzioni comuni includono latte di mandorle, di soia e di avena.

Il fast food non ha necessariamente molti benefici per la salute; ecco una cosa che si potrebbe non sapere: potrebbe scatenare la stitichezza. Gli alimenti processati e trasformati (che possono includere anche pasti surgelati e snack) tendono ad essere ricchi di grassi e poveri di fibre. Questa combinazione è aggressiva per il colon e può spesso rallentare la motilità intestinale. Se si è stitici, quindi, questi potrebbero essere alimenti da evitare o da consumare meno spesso.

Non si tratta della carne in sé, ma se le persone stitiche mangiano grandi quantità di carne rossa, tendono a non assumere abbastanza fibre.

Questa regola non è valida per tutti: molte persone trovano che un pasto abbondante di carne rossa possa scatenare un movimento intestinale. Gli alimenti, e la quantità di essi che si mangia, influenzano le persone in modo diverso.

Se la carne rossa è un fattore di rischio per la stitichezza, provare ad aggiungere fibre (ad esempio, cereali integrali, frutta e verdura) agli altri pasti per regolare i movimenti intestinali.

Quali comportamenti favoriscono alla stitichezza?

Oltre alla dieta, molti fattori contribuiscono alla stitichezza. Diversi comportamenti – a cui magari si potrebbe non pensare – possono influenzare il tratto digerente e la frequenza dei movimenti intestinali:

Cambiare la dieta: partiamo da un esempio. Ci si trova in vacanza e si consumano un sacco di piatti che non rientrano nella solita rotazione della cena, quando si viene colpiti dalla stitichezza. Ciò potrebbe verificarsi perché i tipi di cibo o gli orari dei pasti sono cambiati, anziché essere un problema con ciò che si è mangiato.

Un cambiamento di routine può influenzare la digestione e l'intestino ama la coerenza nella dieta.