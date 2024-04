Stitichezza del Bambino: rimedi e trattamento

Il cardine della terapia della stipsi nei bambini più grandicelli è quello di rendere l'evacuazione non più dolorosa, ma confortevole. A fini preventivi, è importante rendere le feci più morbide attraverso la generosa somministrazione di liquidi e "rammollitori" fecali; tra questi il più sano e naturale è dato dalla fibra alimentare contenuta negli alimenti vegetali, spesso non graditi al piccolino. Il problema può essere raggirato cercando di identificare gli alimenti graditi al proprio figlio, anche in relazione alla forma con cui si presentano. La frutta, ad esempio, può essere servita con un cucchiaio di gelato o panna montata, o semplicemente "abbellita" con un po' di fantasia (tagliarla a spicchi per comporre un fiore, un sole, una faccia sorridente). La verdura, invece, può essere tritata e "nascosta" nel sugo o nel ripieno di polpette o tortelli. In questo contesto risulta alquanto importante anche il buon esempio dato dai genitori; se mamma e papà dimostrano di apprezzare le verdure, è infatti più facile che anche il bambino le ami. Attenzione, comunque, ad evitare situazioni conflittuali ed imposizioni troppo rigide al momento dei pasti, dato che la stitichezza del bambino comporta già di per sé un importante stress psicologico per tutta la famiglia. Oltre ad ammorbidire le feci, è ovviamente necessario curare eventuali patologie anali che rendono dolorosa l'evacuazione; a tal proposito sono utili i rimedi contro la stipsi, che rendono le feci più morbide e poltacee; altrettanto importante risulta l'accurata igiene intima e - nei casi più gravi - una terapia topica a base di pomate antibatteriche, analgesiche ed epitelizzanti.

Oltre all'alimentazione, è molto importante educare il bambino alla corretta posizione durante l'uso dei servizi igienici. L'utilizzo del vasino, per esempio, è assai più consono dal punto di vista posturale rispetto al WC, che costringe il bambino a una postura innaturale con le mani sulla ciambella per non cadere, le ginocchia unite ed i piedi a penzoloni. Se non si dispone di un bagno alla turca ed il bambino preferisce utilizzare il WC perché così facendo si sente "grande", è consigliabile l'utilizzo congiunto degli appositi riduttori e di uno sgabello da porre ai piedi del WC, che consenta al bambino di tenere le ginocchia distanti e le piante dei piedi saldamente appoggiate su questo rialzo (per un corretto posizionamento è infatti necessario che il bambino possa appoggiare i piedi a terra o sullo sgabello).

Un'altra semplice misura per normalizzare la defecazione nel bambino stitico è il cosiddetto "toilet training", che consiste nell'invitarlo ad evacuare nel bagno di casa in momenti prestabiliti della giornata (tardo pomeriggio, dopo cena), senza fargli troppa fretta. In questo ambiente, infatti, può godere del massimo grado di comfort, privacy e igiene.

Soltanto quando tutti questi accorgimenti non funzionano, per risolvere la stitichezza del bambino, il pediatra può prescrivere appositi presidi, come fermenti lattici probiotici, preparati di fibre o rammollitori fecali. Tra questi ultimi ricordiamo i lassativi osmotici, come il lattitolo ed il lattulosio, ed il polietilenglicole. L'uso prolungato dei lassativi stimolanti (senna, aloe succo e bisacodile) non è raccomandato per risolvere la stitichezza nel bambino; inoltre, poiché l'impiego di qualsiasi metodo lassativo tende a dare assuefazione, è importante accordarsi con il medico circa la frequenza delle applicazioni nel bambino stitico.