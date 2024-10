Stenosi uretrale: quali sono i sintomi e come si cura

Cos'è la stenosi uretrale? Shutterstock La stenosi uretrale è la condizione medica caratterizzata da un restringimento dell'uretra in un punto del suo percorso. La stenosi uretrale ostacola e pregiudica il flusso di urina, instaurando una difficoltà di minzione più o meno severa. A determinare la stenosi dell'uretra è la formazione di una massa di tessuto cicatriziale in corrispondenza della zona ristretta: maggiore è questa massa e maggiore è l'occlusione del canale uretrale. Quanto è comune la stenosi uretrale? La precisa incidenza della stenosi uretrale non è nota. Tuttavia, si è osservato che questo disturbo è molto più diffuso tra i maschi ultracinquantenni; le donne e i bambini, infatti, rappresentano solo una piccola percentuale dei casi. Inoltre, un altro dato statistico importante riguarda le cause: oggi, le stenosi uretrali da batterio gonococco di Neisser sono in calo, in quanto una vasta gamma di antibiotici ha ridotto le probabilità di contrarre tale infezione e sviluppare le complicanze associate.

Cos'è l'uretra? Shutterstock L'uretra è un canale tubolare, che consente all'urina di fluire verso l'esterno; origina dalla vescica e termina con una piccola apertura, chiamata meato urinario. L'uretra è molto più lunga nell'uomo rispetto alla donna; quella maschile, infatti, misura 18-20 cm e attraversa il pene fino alla punta del glande; quella femminile, invece, è decisamente più breve e termina in corrispondenza della vulva (vestibolo vulvare), anteriormente rispetto all'apertura vaginale e posteriormente al clitoride. Nell'uomo, l'uretra ha anche un'altra funzione: essa è la via attraverso cui passa lo sperma, durante l'eiaculazione.

Quali sono le cause? La stenosi uretrale può essere conseguenza di: Traumi o infortuni , che danneggiano l'uretra;

o , che danneggiano l'uretra; Infezioni ;

; Difetti congeniti ;

; Tumori. Traumi e infortuni Traumi o urti fortuiti ai danni dell'uretra possono ledere questo canale. Quando ciò si verifica, le lesioni uretrali rimarginano creando attorno a sé una massa di tessuto cicatriziale. Nei casi più sfortunati o se il trauma è notevole, può capitare che la massa cicatriziale arrivi a occludere l'uretra. Le classiche situazioni traumatologiche potenzialmente responsabili delle conseguenze appena descritte, sono rappresentate dalle cadute (da cicli, motocicli o cavalli) e da alcune operazioni chirurgiche alle vie urinarie (vescica e prostata) e genitali (ipospadia). Infezioni La formazione di tessuto cicatriziale può essere dovuta anche a un'infezione; in particolare, possono provocare stenosi uretrale: La gonorrea e la clamidia , due infezioni sessualmente trasmissibili ;

e la , due ; Le infezioni conseguenti l'uso prolungato del catetere urinario ;

; Le infezioni che causano l'infiammazione della prostata (prostatiti batteriche).

È opportuno precisare che un'infezione del canale uretrale non si traduce sempre in una stenosi; tuttavia, in sua presenza, aumentano le possibilità che ciò accada, specie quando la patologia viene trascurata. Difetti congeniti Nonostante sia molto raro, alcuni bambini possono nascere con un difetto congenito del canale uretrale, che ne causa il restringimento. Tumori I tumori all'uretra possono restringere il canale uretrale; tuttavia, anche questa circostanza è molto rara.

Quali sono i sintomi? I sintomi della stenosi uretrale dipendono dal grado di stenosi stessa. I casi meno gravi sono asintomatici, cioè non presentano sintomi evidenti; viceversa, i casi più gravi si caratterizzano per disturbi via via più severi: per esempio, a seconda della gravità dell'ostruzione, la difficoltà a fare pipì (che è il sintomo classico della stenosi uretrale) può essere lieve, appena percettibile, oppure molto seria. Il paziente con stenosi uretrale lamenta tipicamente: Ridotto flusso d'urina , il cosiddetto mitto ridotto ;

; Orinazione dolorosa;

Mitto a "spray";

Gocciolamento poco dopo aver urinato (post-minzionale);

Incontinenza;

Svuotamento incompleto della vescica;

Esigenza di urinare spesso;

Infezioni urinarie;

Sangue nelle urine e nel liquido seminale;

Eiaculazione dal getto ridotto. Come si presenta la difficoltà di minzione? I sintomi principali di stenosi uretrale riguardano il flusso d'urina. Il paziente avverte difficoltà e, talvolta, dolore già nel cominciare la minzione. Il getto (mitto), poi, si riduce e le quantità d'urina espulsa sono inferiori rispetto al normale; ciò spiega perché si avverta la sensazione di un mancato svuotamento della vescica e perché si abbia la perdita di qualche goccia d'urina, subito dopo aver urinato. Inoltre, può verificarsi che il getto assuma le sembianze di uno spruzzo ("mitto a spray") o che sia doppio. Quando rivolgersi al medico? Quando i sintomi descritti si accompagnano a dolore e la situazione generale pregiudica il tenore di vita, è bene rivolgersi a uno specialista: il medico urologo.

Stenosi uretrale nell'uomo La stenosi uretrale è una condizione prevalentemente maschile, questo per via della maggiore lunghezza dell'uretra rispetto alle donne. Gli uomini che ne soffrono lamentano solitamente difficoltà a urinare, svuotamento incompleto della vescica e getto (mitto) debole; inoltre, tendono a soffrire di infezioni ricorrenti al tratto urinario, prostatite, epididimite, ematuria e calcoli vescicali. Negli uomini, la stenosi dell'uretra può essere dovuta a cause iatrogene (es: uso prolungato del catetere vescicale, precedente intervento chirurgico per ipospadia ecc.), a infezioni sessualmente trasmissibili, al lichen sclerosus o a traumi (es: cadute da cavallo, fratture da cavallo ecc.).

Stenosi uretrale nella donna La stenosi uretrale nella donna è meno frequente, a causa della minore lunghezza dell'uretra. Le donne con stenosi uretrale possono presentare getto (mitto) debole, gocciolamento post-minzionale, infezioni ricorrenti alle vie urinarie, dolore localizzato all'uretra, urgenza minzionale, minzione frequente, disuria, incontinenza urinaria da rigurgito, ritenzione urinaria e/o residuo post-minzionale elevato. Nelle donne, la condizione può essere dovuta a cause iatrogene (es: procedure uroginecologiche come la riparazione di fistole urinarie transvaginali, la radioterapia pelvica ecc.), a cistite cronica, a uretrite, a traumi o a infiammazioni (comprese quelle dovute a infezioni).

Quali esami fare per la diagnosi? La diagnosi di stenosi uretrale uretrale, inizia solitamente, dall'esame fisico di valutazione urologica e da un'indagine relativa alla storia clinica del paziente (anamnesi); quindi, prosegue con un esame colturale delle urine (urinocoltura), un tampone uretrale e una serie di esami strumentali, tra cui: Ecografia dell'uretra ;

; Uretrografia retrograda ;

; Cistouretrografia (o uretrografia anterograda);

(o uretrografia anterograda); Cistoscopia (o cisto-uretroscopia). Una parte di questi test serve al medico per capire le cause della stenosi uretrale, mentre un'altra parte è fondamentale per valutare la severità del disturbo. Capire le cause e l'entità del restringimento è fondamentale per pianificare la terapia più adeguata. Valutazione urologica e anamnesi Durante la visita urologica, è dovere del medico interrogare il malato sui sintomi avvertiti e sulla sua storia clinica, cercando di risalire al momento della comparsa del disturbo; infatti, poiché una stenosi uretrale può essere diretta conseguenza di un intervento chirurgico o di una caduta dalla bicicletta, il fatto di esserne a conoscenza rappresenta, per il medico, il primo passo verso una diagnosi corretta. Inoltre, durante la visita urologica, è altrettanto importante che lo specialista si affidi a un test di facile esecuzione e per nulla invasivo: l'uroflussometria. Quest'ultima misura la quantità di urina emessa nell'unità di tempo, in altre parole la portata della minzione. Nei pazienti con stenosi uretrale, il valore relativo alla portata è inferiore al normale.

L'uroflussometria è un esame pratico, ma non vanno trascurati i suoi limiti: bassi valori caratterizzano anche altre patologie dell'apparato urinario. Esame colturale delle urine e tampone uretrale L'urinocoltura e il tampone uretrale sono due esami finalizzati alla ricerca di particolari microrganismi patogeni, rispettivamente, nelle urine e nelle vie basse dell'apparato urinario. Questi test servono al medico qualora sospetti la presenza di un'infezione batterica in atto. Il riscontro di determinati ceppi batterici (e della relativa infezione) ha importanti significati diagnostici, poiché permette di: Risalire alle cause della stenosi, come, per esempio, in quei casi dovuti a gonorrea e clamidia;

Appurare un ristagno d'urina nella vescica;

Stabilire la terapia antibiotica più appropriata, sulla base dei batteri coinvolti. Esami strumentali approfonditi Ecografia dell'uretra . Si tratta di un esame radiologico non invasivo, per il quale non serve una preparazione particolare. È previsto l'uso di una sonda, che il medico fa scorrere lungo la zona interessata. È assai utile se il paziente è un uomo, poiché la sonda fornisce delle immagini chiare, relative al grado di stenosi. Viceversa, quando il paziente è donna, l'esame ha scarsa utilità e applicazione.

. Si tratta di un esame radiologico non invasivo, per il quale non serve una preparazione particolare. È previsto l'uso di una sonda, che il medico fa scorrere lungo la zona interessata. È assai utile se il paziente è un uomo, poiché la sonda fornisce delle immagini chiare, relative al grado di stenosi. Viceversa, quando il paziente è donna, l'esame ha scarsa utilità e applicazione. Uretrografia retrograda . È anch'esso un esame radiologico, che permette di analizzare l'integrità del tratto finale del canale uretrale. L'esame prevede l'iniezione, all'interno dell'uretra, di un mezzo di contrasto iodato. Questa operazione si esegue con un catetere. Una volta iniettato, il mezzo di contrasto fluisce lungo il dotto uretrale, adattandosi alla cavità che attraversa. Pertanto, se ci sono dei restringimenti, esso vi penetra all'interno e li attraversa. Il percorso, compiuto dal mezzo di contrasto viene rivelato da una serie di immagini ai raggi X.

. È anch'esso un esame radiologico, che permette di analizzare l'integrità del tratto finale del canale uretrale. L'esame prevede l'iniezione, all'interno dell'uretra, di un mezzo di contrasto iodato. Questa operazione si esegue con un catetere. Una volta iniettato, il mezzo di contrasto fluisce lungo il dotto uretrale, adattandosi alla cavità che attraversa. Pertanto, se ci sono dei restringimenti, esso vi penetra all'interno e li attraversa. Il percorso, compiuto dal mezzo di contrasto viene rivelato da una serie di immagini ai raggi X. Cistouretrografia o uretrografia anterograda . È un esame molto simile, per esecuzione, al precedente. L'unica differenza riguarda il punto dell'uretra in cui viene iniettato il mezzo di contrasto: in questo caso, è vicino alla vescica.

o . È un esame molto simile, per esecuzione, al precedente. L'unica differenza riguarda il punto dell'uretra in cui viene iniettato il mezzo di contrasto: in questo caso, è vicino alla vescica. Cistoscopia. Si tratta di un esame endoscopico del canale uretrale. Si fa uso di uno strumento, chiamato cistoscopio, dotato di telecamera. Il cistoscopio viene inserito all'interno dell'uretra e, tramite un monitor collegato allo strumento, si osserva il lume uretrale. Se ci sono lesioni, anomalie e restringimenti, questi vengono evidenziati. Inoltre, è possibile prelevare anche un piccolo campione di tessuto (biopsia).

Qual è la cura? La terapia della stenosi uretrale si basa, principalmente, sull'intervento chirurgico e, in caso di infezione concomitante, sulla somministrazione di antibiotici. Se la cura antibiotica serve a far fronte alle infezioni batteriche delle vie urinarie, l'operazione chirurgica è l'unica contromisura in grado di riparare il danno del canale uretrale. Quando è necessario operare di stenosi uretrale? Serie difficoltà a urinare;

Ritenzione urinaria;

Seri problemi renali e vescicali;

Infezioni ricorrenti delle vie urinarie;

Ristagno d'urina nella vescica;

Dolore insopportabile.

Cosa prevede l'intervento? Esistono diverse possibilità d'intervento: La dilatazione uretrale , mediante catetere;

, mediante catetere; L' uretrotomia ;

; La correzione chirurgica dell'uretra ;

; Il posizionamento di uno stent uretrale (stenting uretrale). La scelta di una procedura piuttosto che di un'altra dipende da diversi fattori, quali: età, sesso, stato di salute generale del paziente, severità della stenosi ed esperienza del chirurgo. Dilatazione uretrale La dilatazione uretrale si esegue in anestesia locale o generale, mediante l'inserimento in uretra di cateteri via via sempre più grandi. Aumentare progressivamente il diametro dei cateteri serve ad allargare il restringimento in modo graduale e non traumatico. Il paziente si sottopone a questa operazione più volte; ripetere l'intervento è fondamentale per la sua buona riuscita. In alcuni casi, per facilitare l'inserimento dei cateteri, si ricorre all'uso di gel lubrificanti. La dilatazione uretrale è indicata in presenza di stenosi di lieve entità clinica. Uretrotomia L'uretrotomia si avvale di un endoscopio dotato di telecamera, che serve a riconoscere l'esatto punto della stenosi.

Individuata la zona, il chirurgo urologo vi conduce una lama minuscola ed esegue il taglio e la riapertura dell'occlusione.

In attesa che l'incisione guarisca, lo specialista introduce e lascia in sede solo per qualche giorno un catetere Foley (con un'estremità gonfiabile), allo scopo di mantenere pervio il canale uretrale. L'esperienza suggerisce che la buona riuscita dell'uretrotomia dipende dalla grandezza della stenosi: infatti, minore è la dimensione del restringimento, maggiori sono le probabilità di successo e viceversa. Correzione chirurgica dell'uretra Le tecniche di correzione chirurgica dell'uretra sono diverse e dipendono dalle dimensioni della stenosi. Per piccole stenosi, il chirurgo, dapprima, incide ed elimina la zona di tessuto cicatriziale; dopodiché, riconnette i due lembi separati di uretra. Nel caso di gravi stenosi, invece, dopo aver rimosso la massa cicatriziale, si esegue un trapianto di tessuto buccale, per ricostruire il tratto di uretra mancante. a correzione chirurgica ha una buona percentuale di successo; tuttavia è una procedura invasiva, da eseguirsi in anestesia generale. Stenting uretrale Lo stenting uretrale è un'altra procedura di tipo endoscopico, come l'uretrotomia. Nel praticarla, il chirurgo introduce, nel punto dove l'uretra è ristretta, un piccolo tubo, detto stent, che serve a mantenere pervio il canale. Qualora le condizioni di salute di un paziente non si addicano a nessuna delle tre precedenti operazioni, l'intervento di stenting rappresenta una valida alternativa; è il caso, per esempio, dei pazienti molto anziani.

Quali sono le complicanze? Una prima complicazione possibile della stenosi uretrale è il mancato svuotamento della vescica dopo la minzione; il verificarsi di questa circostanza determina una condizione di ristagno dell'urina, che, nel tempo e a causa del ripetersi, può tramutarsi in infezioni delle vie urinarie, come cistite (infezione della vescica) e pielonefrite (infezione dei reni), e infezioni della prostata (prostatite). Un'altra possibile complicanza della stenosi uretrale è la ritenzione urinaria completa, ovvero la totale incapacità a urinare; tale evenienza ha più probabilità di verificarsi in presenza di occlusioni importanti e severe.