Steatorrea: cause, sintomi e cura delle Feci Grasse

La steatorrea , o feci grasse , è la condizione caratterizzata da un eccesso di grasso nelle feci. Può essere un fenomeno sporadico oppure persistente, che si ripete: nel primo caso, è dovuta generalmente a un comportamento alimentare particolare, la cui semplice correzione è sufficiente ad annullare il disturbo; nel secondo caso, invece, è più verosimilmente la conseguenza di un malassorbimento dei grassi , connesso a malattie del fegato (es: colangite biliare primitiva), del pancreas (insufficienza pancreatica esocrina) o dell'intestino (es: celiachia ). In chi soffre di steatorrea, le feci assumono caratteristiche particolari; ecco le principali: sono molli e più voluminose del normale; sono schiumose e presentano tracce di muco ; sono chiare (marrone chiaro, verdi, arancioni o gialle); galleggiano nell'acqua; sono maleodoranti . Il trattamento varia in funzione della causa sottostante.

Le feci sono una miscela di acqua (75%) e materiale solido (25%) composto da batteri , fibre non digerite, grasso, sali (es: fosfati ), muco, cellule intestinali desquamate e proteine .

Il grasso è normalmente presente nelle feci; è una delle varie sostanze che compongono il materiale fecale . Finché per 100 grammi di grassi assunti giornalmente con la dieta la quota di grasso si mantiene al di sotto dei 7 grammi, tutto rientra nella normalità. Superati i 7 grammi, però, le cose cambiano: la quota di grasso nel materiale fecale è al di fuori dei limiti considerati normali e si comincia a parlare di steatorrea.

Steatorrea è il termine medico che indica una presenza eccessiva di grasso nelle feci . Non a caso, la steatorrea è anche nota come feci grasse .

Studi di incidenza e prevalenza suggeriscono che le cause più comuni di steatorrea da malassorbimento sono l'insufficienza pancreatica esocrina (che negli adulti è dovuto molto spesso a una pancreatite cronica), la celiachia, la colangite biliare primitiva e, nel giovane, la fibrosi cistica.

La steatorrea si può osservare anche in:

In questo caso, è doveroso aggiungere che una carenza di acidi biliari da colestasi può osservarsi anche in seguito all'assunzione di farmaci ipolipidemizzanti o dopo interventi chirurgici , quali per esempio la rimozione della colecisti ( colecistectomia ) o la resezione dell'ileo.

Passando al secondo gruppo di cause, la carenza di acidi biliari da colestasi è una classica conseguenza di patologie come:

Alla luce di ciò, gli esperti distinguono le cause di steatorrea da malassorbimento in tre categorie:

Nel secondo caso, invece, va interpretata come una manifestazione preoccupante , da riferire al medico, in quanto è con molta probabilità il segnale di una sindrome da malassorbimento .

Le forme gravi e croniche di steatorrea tendono a sfociare in malnutrizione e, a volte, anche in disidratazione .

Ma non è tutto.

Diagnosi

Di norma, la diagnosi di steatorrea si basa sulla storia clinica (anamnesi), sull'esame obiettivo e su specifici test per la valutazione delle feci (qualità e quantità di grasso ecc.); quest'ultimi, in particolare, sono considerati fondamentali per ogni conclusione definitiva.

Se ancora non si conoscono le ragioni precise dell'eccesso di grasso nelle feci, alla diagnosi di steatorrea devono seguire indagini volte all'identificazione delle cause del disturbo: è dalle cause, infatti, che dipende il piano terapeutico.

Come si vede il Grasso nelle Feci: i Test sul Grasso Fecale

Test qualitativo

Il test qualitativo consiste nella valutazione al microscopio del numero e delle dimensioni dei globuli di grasso eventualmente presenti in un campione di feci prodotte dal paziente.

Test quantitativo

Il test quantitativo consiste nella misura della quantità di grasso escreta giornalmente con le feci.

Esistono vari test quantitativi.

Al di là di come si svolgono, lo scopo di tutti è misurare la quantità di grasso escreta giornalmente con le feci.

Un esempio di test quantitativo è quello che prevede la raccolta delle feci prodotte in un arco temporale di 72 ore, mentre il paziente sta seguendo anche una specifica dieta che apporta 100 grammi di grassi al giorno.

Rientra nella normalità il soggetto che, consumando giornalmente 100 grammi di grassi, espelle nelle feci una quantità di grasso inferiore a 7 grammi.

Presenta invece steatorrea il soggetto che, con lo stesso regime dietetico, produce con le feci una quantità di grasso superiore a 7 grammi.

I test quantitativi vanno alla ricerca proprio di questa anomalia.

Test dell'elastasi fecale

Prima di analizzare cos'è, occorre precisare subito che il test dell'elastasi fecale è utile in un contesto di steatorrea dovuta a insufficienza pancreatica esocrina.

Il test in questione serve a misurare la concentrazione nelle feci dell'elastasi, un enzima prodotto dal pancreas e necessario alla digestione di grassi, proteine e carboidrati.

In condizioni di normalità, le feci contengono elastasi, poiché si tratta di un enzima stabile nel tratto intestinale.

In presenza di steatorrea dovuta a insufficienza pancreatica esocrina, invece, le feci contengono quantità esigue di elastasi o non la contengono affatto.

La concentrazione limite, che separa la normalità dalla presenza di insufficienza pancreatica esocrina, è 200 microgrammi di elastasi per grammo di feci.

Il test dell'elastasi fecale presenta i vantaggi di essere sensibile e non di non richiedere al paziente alcuna dieta speciale.

Altri test utili alla Diagnosi di Steatorrea: Test del D-xilosio

Non tutti gli esami di laboratorio utili alla diagnosi di steatorrea riguardano le feci: è il caso, per esempio, del test del D-xilosio, anche noto come test di assorbimento dello xilosio.

Questo esame quantifica nel sangue e nelle urine i livelli di xilosio, uno zucchero semplice proveniente dalla dieta.

In termini diagnostici, il test del D-xilosio indica la capacità dell'intestino di assorbire lo xilosio: se l'intestino sta bene, lo xilosio è presente nel sangue e nelle urine in quantità rilevanti; se la mucosa intestinale è danneggiata, invece, sangue e urine ne sono carenti, a causa di un malassorbimento dello zucchero.

Come si può intuire da quanto sopra riportato, il test del D-xilosio ha una sua utilità diagnostica quando la steatorrea è dovuta a un cattivo stato della mucosa intestinale, come potrebbe essere per esempio in presenza di iperproliferazione batterica intestinale, infezioni parassitarie, celiachia o sindrome dell'intestino corto.