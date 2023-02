Starnuti indotti dal sesso: perché succede e cos’è la rinite da luna di miele

Può sembrare stravagante, ma lo starnuto non è solo un riflesso che si sviluppa per liberare i passaggi nasali dal particolato e da altre sostanze irritanti, ma può essere indotto dall'ideazione sessuale o dall'orgasmo.

Ma cosa potrebbe collegare aree nasali e genitali? Alla fine del 1800, il dottor Fleiss, un caro amico di Freud, sviluppò la sua teoria della "nevrosi nasale riflessa", suggerendo l'esistenza di tessuto erettile sia nelle membrane nasali, che in quelle genitali. Purtroppo, Fleiss non è mai stato in grado di spiegare come fosse collegato il tessuto erettile di questi siti così distanti e dopo aver sviluppato una teoria alquanto fantasiosa che collegava il naso alle mestruazioni, le sue idee furono screditate.

Attualmente, la stimolazione del sistema parasimpatico sembra la spiegazione più probabile degli starnuti indotti dal sesso sulla base del seguente principio: tutti i trigger segnalati di starnuti che sorgono indipendentemente da uno stimolo nasale hanno il deflusso parasimpatico come variabile comune.

Le esatte ragioni per cui il sesso e gli starnuti sono collegati in alcune persone sono ancora oggetto d'indagine e necessitano di ulteriori chiarimenti, ma è stato ipotizzato che sia implicato un "cablaggio difettoso" nel sistema nervoso autonomo (parasimpatico, nello specifico), cioè il sistema che esercita il controllo inconscio, tra le altre cose, della frequenza cardiaca, della digestione e della dilatazione della pupilla.

Esistono altri esempi di eventi non correlati o insoliti che innescano starnuti: per esempio, il 25% delle persone starnutisce in risposta alla luce intensa e, contemporaneamente, c'è un'attività parasimpatica che porta alla costrizione della pupilla; più rare sono le persone che starnutiscono dopo un pasto, quando hanno lo stomaco pieno.

Quando c'è l'ideazione sessuale, c'è un deflusso parasimpatico che causa la dilatazione venosa che porta all'erezione del pene o alla tumescenza del clitoride. Anche con l'orgasmo, c'è attività parasimpatica per provocare la secrezione dalle ghiandole che producono componenti dell'eiaculato maschile o della lubrificazione femminile.

Al momento, non esiste alcuna spiegazione anatomica che mostri come i nervi del naso siano collegati ai nervi del pene o del clitoride. Tuttavia, come sottolineano vari ricercatori, il fenomeno dello starnuto dopo il sesso non provoca malattie o disfunzioni, quindi non si tratta di una condizione preoccupante che necessita di un consulto medico.

Ma cosa succede durante questo riflesso? Qual è il fattore scatenante?

Ci sono tre possibili spiegazioni agli starnuti indotti dal sesso, la terza delle quali sembra essere la più accreditata:

Quando c'è un'ideazione sessuale, un deflusso parasimpatico provoca una dilatazione venosa che porta alla tumescenza del pene o del clitoride. Pertanto, anche le efferenze dal nucleo parasimpatico primario torneranno alla loro origine embrionale nei nuclei vagali, che a loro volta possono stimolare altre risposte parasimpatiche.

Il sistema nervoso parasimpatico utilizza principalmente l'acetilcolina (ACh) come neurotrasmettitore; questa agisce su due tipi di recettori: i recettori colinergici muscarinici e quelli nicotinici. Di solito, quando stimolato, il nervo pre-gangliare rilascia acetilcolina a livello del ganglio, che agisce sui recettori nicotinici dei neuroni post-gangliari. Il nervo post-gangliare rilascia quindi acetilcolina per stimolare i recettori muscarinici dell'organo bersaglio. Questa stimolazione nasale si tradurrà, quindi, in una risposta di starnuto, a causa di uno stimolo diverso dall'irritazione fisica.

Un fenomeno sottostimato, più comune di quanto si pensi

Già nel 19° secolo, era stato notato un legame tra il naso e l'eccitazione sessuale, ma non era stata fornita alcuna ragione credibile per spiegare il fenomeno (Mackenzie, J., 1898. The Physiological and Pathological Relations between the Nose and the Sexual Apparatus of Man. The Journal of Laryngology, Rhinology, and Otology, 13(3), 109-123; Watson WC. Diseases of the Nose and its Accessory Cavities. London: Lewis; 1875). Fliess, otorinolaringoiatra tedesco e amico intimo di Freud, sviluppò la sua teoria della "nevrosi nasale riflessa" collegando le mucose nasali con le zone genitali, forse per il ritrovamento di tessuto erettile in entrambe le zone. Non è mai stato spiegato come il tessuto erettile di questi siti anatomici distanti sia collegato nella sua risposta, ma Fliess ha continuato ad espandere la teoria, suggerendo che la dismennorrea fosse dovuta a un disturbo nasale. Ha ampliato ulteriormente, suggerendo che il naso fosse collegato alle mestruazioni e che le mestruazioni fossero un tempo ciclico sottostante di tutti gli organi del corpo. Di conseguenza, ha suggerito che un numero enorme di disturbi neurologici, psicologici o sessuali potrebbe essere trattato con farmaci o interventi chirurgici al naso. Le sue idee divennero così fantasiose che fu ridicolizzato e cadde in disgrazia. L'unico rapporto successivo di questo fenomeno nella letteratura medica risale ad una lettera al Journal of the American Medical Association del 1972 in cui viene descritto un uomo di 69 anni che lamenta gravi starnuti subito dopo l'orgasmo, sempre senza morbilità psichiatrica. Ci furono due risposte a questo rapporto, una delle quali proponeva le teorie di Fliess e suggeriva che "senza dubbio" ciò era dovuto alle somiglianze tra il tessuto erettile del naso e quello del pene, e suggeriva un'anestesia nasale topica. L'altra risposta era di Everett, che aveva indagato sugli starnuti in risposta alla luce solare e ha affermato che alcuni pazienti avevano anche menzionato starnuti in risposta all'ideazione sessuale durante le sue indagini. Tuttavia, anche lui alla fine ha anche suggerito un trattamento con anestesia nasale topica per questo sintomo.

Nel 2008, Mahmood Bhutta (otorinolaringoiatra del John Radcliffe Hospital) e il dottor Harold Maxwell hanno condotto la prima indagine su vasta scala del caso con un articolo sul "Journal of the Royal Society of Medecine" (Sneezing induced by sexual ideation or orgasm: an under-reported phenomenon, Journal of the Royal Society of Medicine, 2008). Nella pubblicazione, i due medici spiegano che gli starnuti sessualmente indotti possono essere geneticamente determinati e possono derivare dal modo in cui è cablato il sistema nervoso centrale: «Questo riflesso dimostra le reliquie evolutive nel cablaggio di una parte del sistema nervoso chiamato sistema nervoso autonomo...Questa è la parte al di fuori del nostro controllo e che controlla cose come la nostra frequenza cardiaca e la quantità di luce che penetra dalle nostre pupille...A volte i segnali in questo sistema s'incrociano e questo potrebbe essere il motivo per cui alcune persone starnutiscono quando pensano al sesso».