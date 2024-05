Stare troppo davanti al pc contribuisce alla disfunzione erettile?

La sedentarietà e le ore trascorse al pc avrebbero degli effetti negativi sulla salute sessuale maschile, soprattutto sulla funzione erettile. Alcuni studi hanno dimostrato che superate le sette ore seduti, in condizioni di inattività fisica totale, aumentano i rischi per la salute sessuale maschile.

Sedentarietà e disfunzione erettile

Al «Digital 2024: Global Overview Report», analisi condotta a livello internazionale da Datareportal, si è evidenziato come l'utente medio passi al pc una media di 6 ore e 40 minuti online, ogni giorno. Un fattore, questo, che sommato alla sedentarietà, all'assenza di attività fisica, e agli stili di vita poco sani, come obesità, fumo, consumo di alcool, contribuiscono alla disfunzione erettile.

Quante ore davanti al pc sono considerate dannose per la salute? Una risposta univoca, in campo medico, non c'è ma gli esperti indicano come oltre le 7 ore al giorno seduti ad una scrivania rappresentino un reale fattore di rischio.