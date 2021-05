Stagione delle Allergie: Quanto Dura e Perché è più Lunga Quest'anno

Esiste una correlazione tra cambiamento climatico, allergie e Covid-19 ? I ricercatori hanno dimostrato che l'aumento dei cambiamenti causati dal clima nella stagione dei pollini potrebbe essere stato compensato in qualche modo nell'ultimo anno a causa della pandemia Covid-19, che ha portato le persone a trascorrere più tempo al chiuso, indossare mascherine all'aperto e a lavarsi le mani più frequentemente . Ciò ha contribuito a limitare il contatto con gli allergeni presenti nell'aria . Per gli allergeni così come i patogeni, l'esposizione è cruciale.

Uno studio recente ha evidenziato che la stagione dei pollini si è allungata di circa tre settimane all'anno. Questa è la costante rilevata dal 1990 al 2018. Non è solo la durata a mutare, ma anche le caratteristiche del polline che appare come più concentrato e quindi più allergenico .

Precauzioni generali

Alcuni precauzioni e accorgimenti da adottare possono limitare la sintomatologia allergica. Tra questi, è necessario imparare a riconoscere quali sono i pollini ai quali si è allergici e controllare il conteggio giornaliero dei pollini. La valutazione della componente pollinica responsabile dispersa nell'aria si rende concreta con i calendari delle fioriture (o bollettino pollinico), che possono fornire al paziente un importante supporto per la gestione clinica dell'allergia.

Non tutte le ore del giorno e le condizioni climatiche sono adatte. I giorni ventosi e con clima secco presentano un'alta concentrazione di pollini, ed è quindi sconsigliato ai soggetti allergici di programmare un'escursione o passeggiare al parco. Tra le 10 e le 16, periodo di maggior concentrazione di pollini, tenere chiuse le finestre e i finestrini dell'auto ed evitare attività all'aperto o passeggiate in campagna. Durante il giorno, all'aperto, è utile indossare un paio di occhiali scuri: la luce del sole aumenta il fastidio associato ai sintomi oculari. È importante evitare di consumare alcolici: le bevande alcoliche, infatti, sono in grado di stimolare la produzione di muco e dilatano i vasi, peggiorando così la secrezione e la congestione nasale. Anche il fumo è vivamente sconsigliato, in quanto causa di irritazioni delle mucose di naso e occhi.

Continuare a indossare una mascherina all'aperto, nonostante il distanziamento o anche da soli, durante la stagione dei pollini può limitare l'esposizione. Gli esperti in allergologia consigliano, poi, di iniziare la terapia farmacologica prescitta dallo specialista 2 o 3 settimane prima che i sintomi inizino a manifestarsi nel pieno della stagione primaverile ed autunnale.