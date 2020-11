Perché si parla di uno spray nasale contro il Coronavirus

Introduzione Nel mese di Novembre si è iniziato a parlare di uno spray nasale come possibile cura per il Coronavirus. Si tratta più precisamente di un prodotto antivirale sviluppato dai ricercatori della Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons Anne Moscona e Matteo Porotto , professori del Dipartimento di Pediatria e direttori del Center for Host-Pathogen Interaction . Il motivo di tanto interesse è che la sperimentazione sui furetti ha mostrato la capacità dello spray di bloccare la trasmissione di SARS-CoV, suggerendo che potrebbe rivelarsi prezioso anche per la diffusione del coronavirus tra gli esseri umani. Ad oggi, comunque, la sperimentazione sugli esseri umani non è stata ancora avviata.

Di cosa si tratta Il composto dello spray è un lipopeptide progettato per impedire al virus di entrare nelle cellule ospiti. Il lipopeptide antivirale è poco costoso da produrre, ha una lunga durata e non richiede refrigerazione. Queste caratteristiche lo distinguerebbero da altri approcci antivirali in fase di sviluppo, inclusi gli anticorpi monoclonali, e lo renderebbero un candidato ipoteticamente ideale per arrestare la diffusione del Covid-19 anche in aree del mondo più problematiche. Essendo trasportabile e stabile, infatti, si presta anche all'utilizzo nelle popolazioni rurali difficili da raggiungere. Sottolineamo ancora una volta che la ricerca è un primissimo passo verso la sua applicazione sull'uomo, ma un articolo che descrive l'effetto del composto su un modello 3D di polmone umano è già stato pubblicato sulla rivista mBio il 20 ottobre. In questo modello il composto è stato in grado di estinguere un'infezione iniziale, prevenire la diffusione del virus all'interno del polmone e non si è rivelato tossico per le cellule delle vie aeree. Evoluzione di uno studio precedente I ricercatori avevano già creato in precedenza lipopeptidi simili, piccole proteine ​​unite a una molecola di colesterolo o tocoferolo, per prevenire l'infezione delle cellule da parte di altri virus, tra cui i virus del morbillo, della parainfluenza e il virus Nipah. Quando SARS-CoV-2 si è diffuso a partire dall'inizio del 2020, hanno adattato il progetto al nuovo coronavirus. "Un aspetto fondamentale che vogliamo sottolineare è l'importanza di applicare la scienza di base allo sviluppo di trattamenti per i virus che colpiscono di volta in volta le popolazioni umane a livello globale. - affermano Anne Moscona e Matteo Porotto. - In questo caso i frutti della nostra ricerca precedente si sono rivelati preziosi e hanno portato alla rapida applicazione dei metodi a COVID-19".