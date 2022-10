Spinaci e mandragora: come riconoscerli per evitare l’intossicazione

Spinaci e mandragora - o mandragola - sono piante erbacee che, soprattutto ad un occhio inesperto, possono apparire molto simili. Tuttavia, mentre gli spinaci costituiscono un alimento normalmente consumato nella dieta (cotti e crudi), la mandragora è un prodotto ricco principi attivi dall'azione tossica per l'essere umano. Non è quindi un caso che, di tanto in tanto, si verifichino casi di intossicazione da mandragora, poiché scambiata per piante commestibili. Questo inconveniente dovrebbe riguardare esclusivamente le casistiche di raccolta di erbacee selvatiche; d'altro canto, come sistematicamente riportato dalla cronaca, potrebbe non essere così. Le contaminazioni dei prodotti alimentari regolarmente commercializzati sono "possibili", anche se, per dire il vero, estremamente rare e sporadiche – avviene che, spesso, le segnalazioni non siano realmente supportate dai fatti. I fatti più recenti riguardano la presenza di mandragola all'interno di quarta gamma, in confezioni da 500 g di spinaci, rispettivamente commercializzati in Italia. È stato quindi disposto il richiamo del lotto di produzione (n° 273). I casi confermati di intossicazione sembrerebbero soltanto due. In questo breve articolo cercheremo di capire meglio come riconoscere le due piante e, se possibile, in che modo prevenire l'intossicazione anche tra gli scaffali del supermercato.

Non solo con gli spinaci Gli avvelenamenti da mandragora non avvengono esclusivamente per la somiglianza con gli spinaci (Spinacia oleracea), ma anche per la similarità ad altre piante erbacee selvatiche come la borraggine (Borago officinalis), la bieta marittima (Bieta vulgaris subsp. maritima) e la lattuga selvatica (Lactuca virosa) – che non è quella normalmente presente sui banchi, invece appartenente alla specie L. sativa. Nelle foto sottostanti riportiamo le 3 piante, rispettivamente nominate. Breve descrizione e tratti distintivi della mandragola La mandragora è una pianta erbacea quasi priva di gambo, le cui foglie dalla forma ovato-lanceolata, colore verde scuro e odore caratteristico (sgradevole) danno luogo a una rosetta basale. I fiori possiedono un calice lanceolato, petali lilla e una corolla variabile dal verde chiaro al giallo. I frutti sono bacche aventi forma globosa e colore giallo, la cui dimensione può variare dai due ai quattro centimetri. La radice è spesso ramificata, di colore marrone e antropomorfa, e può raggiungere dimensioni notevoli. Shutterstock Spinaci (Spinacia oleracea) Borraggine (Borago officinalis) Shutterstock Bieta marittima (Bieta vulgaris subsp. maritima) Lattuga selvatica (Lactuca virosa) Shutterstock Lo sapevi che… La mandragola non è l'unica pianta tossica che può essere erroneamente raccolta perché equivocata per altre commestibili. Sono potenzialmente nocive anche: colchico d'autunno (Colchicum autumnale) o falso zafferano, veratro (Veratrum album) – simile alla genziana – aconito (Aconitum napellus) – rassomigliante al radicchio selvatico – e belladonna (Atropa belladonna) – scambiata per mirtillo.