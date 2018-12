Lo sperone calcaneare è una patologia infiammatoria del tallone . Si tratta, in particolare, di un' esostosi , ossia una neoformazione benigna di tessuto osseo , che si sviluppa nella zona del calcagno .

L'insorgenza dello sperone calcaneare è correlata al cronicizzarsi di patologie, come l'artrosi del piede o della caviglia, la fascite plantare e l'infiammazione dell'inserzione del tendine di Achille sul tallone (entesopatia). Molto lentamente, questi disturbi predispongono alla formazione di depositi di sali di calcio e di una protuberanza ossea (cioè allo sperone calcaneare vero e proprio); a sua volta, la presenza dell'esostosi nel calcagno è correlata ad uno stato infiammatorio doloroso.

Altri fattori che possono favorire allo sviluppo dello sperone calcaneare sono le caratteristiche anatomiche (es. piede cavo o pronato), i microtraumatismi ripetuti, il peso eccessivo e l'uso prolungato di calzature non adatte, che comportano una costante sollecitazione del retropiede.

Il sintomo più caratteristico dello sperone calcaneare è il dolore acuto del tallone. Spesso, tale sintomo peggiora sotto carico (durante il cammino) e tende a diminuire, invece, con il riposo.

Per una diagnosi corretta, è indicato l'esame radiografico del piede, eventualmente in associazione con un'ecografia dei tessuti molli circostanti o una risonanza magnetica. Il trattamento di prima linea può prevedere l'assunzione di FANS, l'esecuzione di esercizi di stretching e l'uso di tutori. Nei casi più gravi, può essere utile la terapia fisica (tecarterapia, massaggi, ultrasuoni e laser), eventualmente associata alle infiltrazioni di antinfiammatori. In caso di fallimento di queste opzioni terapeutiche di tipo conservativo, l'alternativa è rappresentata dall'intervento chirurgico.