Cosa sono Gli spermatozoi sono le cellule sessuali dell'uomo (gameti maschili): nella riproduzione, hanno la capacità di fecondare la cellula uovo (gamete femminile) per dare vita ad un nuovo individuo. Shutterstock Noti anche come cellule germinali dell'uomo, gli spermatozoi si formano all'interno dei tubuli seminiferi dei testicoli, a partire da cellule germinali immature (spermatogoni) attraverso un processo maturativo definito spermatogenesi. Come risultato dell'accoppiamento, i gameti di ogni genitore possono fondersi per produrre una nuova cellula (zigote) il fenomeno è noto come fecondazione o concepimento. Spermatozoo: Punti Chiave Lo spermatozoo è il gamete maschile : l'incontro con l'ovocita femminile maturo è all'origine dell'embrione che ha la potenzialità di svilupparsi in un nuovo individuo.

Struttura dello Spermatozoo Spermatozoi: come sono fatti? Il singolo spermatozoo è una cellula altamente specializzata di piccole dimensioni (5-7 µm di diametro), con una forma simile a quella di un girino con una lunga coda. Nella sua struttura, si possono distinguere: Una testa - contenente il nucleo e l'acrosoma (una grossa vescicola che incappuccia per circa 2/3 il nucleo);

(o collo dello spermatozoo) - ricca di mitocondri, indispensabili per la produzione di energia necessaria per il movimento della coda; Una coda, chiamata flagello, appendice lunga e sottile che ha compiti di locomozione. Questa morfologia è essenziale affinché lo spermatozoo possa espletare la propria funzione, cioè risalire lungo la vagina sino all'utero e alle tube, per raggiungere l'ovocita e penetrarlo (fecondazione). Gli spermatozoi hanno una lunghezza di 50-60 µm ed uno spessore di 1 µm, con una testa appiattita, di forma ovale o ellittica se visti di faccia, piriforme se visti di profilo. Shutterstock Testa dello Spermatozoo Nella testa sono contenuti: Enzimi che facilitano la penetrazione dello spermatozoo nella cellula uovo, al momento della fecondazione ( acrosoma );

che facilitano la penetrazione dello spermatozoo nella cellula uovo, al momento della fecondazione ( ); Cromatina del nucleo (costituente il materiale genetico ereditario in forma aploide). Coda dello Spermatozoo La coda o flagello è capace di movimenti vibratili grazie ai quali lo spermatozoo può spostarsi attivamente per raggiungere la cellula uovo. La motilità degli spermatozoi è stimolata da sostanze contenute nei secreti delle ghiandole annesse all'apparato genitale. Gli spermatozoii progrediscono nelle vie genitali femminili anche grazie al contributo di: Eiaculazione, cioè la serie di 6 o 7 potenti contrazioni ritmiche a intervalli di 0,8 secondi dei muscoli circostanti l'uretra che determina l'espulsione dello sperma. Le prime due o tre contrazioni sono più intense e correlate all'apice del piacere sessuale (orgasmo).

Spermatogenesi La produzione di spermatozoi (spermatogenesi) si protrae per un periodo indefinito dopo la pubertà, in quanto gli spermatogoni (cellule sessuali indifferenziate da cui originano gli spermatozoi maturi) sono sottoposti ripetutamente a mitosi. Ciò assicura che il gruppo di potenziali gameti maschili non si esaurisca. A tal proposito, va segnalato che la secrezione degli ormoni sessuali nei maschi – che influenza la spermatogenesi - è abbastanza costante e non è soggetta alle variazioni cicliche che avvengono nelle femmine durante il ciclo mestruale. Come si formano e sviluppano gli Spermatozoi? Gli spermatozoi si formano nei testicoli a partire da cellule germinali immature (spermatogoni) attraverso un processo maturativo definito spermatogenesi, le cui fasi salienti sono le modificazioni nucleari e la comparsa di organuli specializzati che andranno a costituire la coda dello spermatozoo e permettono il suo spostamento e la fecondazione. Nell'ultima fase di passaggio dallo spermatidio allo spermatozoo, viene eliminato e digerito enzimaticamente quasi tutto il citoplasma della cellula e i ponti intercellulari derivati dalla divisione cellulare incompleta si dissolvono. La completa maturazione di uno spermatozoo richiede circa 64 giorni; in ogni momento, tuttavia, differenti regioni dei tubuli seminiferi contengono spermatociti (i precursori degli spermatozoi) in differenti stadi di sviluppo. Grazie a questo sfasamento temporale, il ritmo di produzione è pressoché costante e stimabile in circa 100-200 milioni di spermatozoi al giorno. Una volta prodotti, gli spermatozoi escono dai tubuli seminiferi e vengono convogliati nell'epididimo, in cui - nell'arco dei 12 giorni necessari a percorrerlo - completano la propria maturazione, acquisendo motilità. Vengono immagazzinati, quindi, sino al momento dell'eiaculazione, durante il quale un uomo emette in media 300 milioni di spermatozoi. Se questi non vengano eiaculati, con il passare del tempo degenerano e vengono riassorbiti dai dotti deferenti. Affinché la spermatogenesi (la sintesi testicolare di nuovi spermatozoi) abbia luogo, è fondamentale che la temperatura dello scroto sia inferiore di 2-4°C rispetto alla temperatura corporea. Attenzione, quindi, ad indossare biancheria intima o pantaloni troppo stretti, dal momento che il rialzo termico potrebbe diminuire sensibilmente la fertilità. Spermatozoi: Per Quanto Sopravvivono Dopo l'Eiaculazione? Gli spermatozoi possono rimanere vitali nell'apparato genitale femminile fino a 72-96 ore dal rapporto. Se vengono emessi all'esterno, a temperatura ambiente, possono rimanere vitali circa uno o due giorni, ma con grande variabilità individuale e in percentuali sempre più basse col passare del tempo. A 36°C vivono, invece, solo poche ore. Nota: dei milioni di spermatozoi che vengono depositati in vagina, solo un centinaio normalmente raggiunge le tube mentre gli altri muoiono durante il percorso.