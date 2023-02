Sonnolenza - Avere Sempre Sonno: Cause e Cosa Fare

Cos’è Cosa s’intende con Eccessiva Sonnolenza? La sonnolenza è la difficoltà di restare svegli e vigili. Questa manifestazione è caratterizzata da uno stato di torpore ed una riduzione del livello di coscienza, segnali tipici di chi sta per cedere al sonno. Shutterstock Normalmente, la sonnolenza rappresenta una fase di transizione del ciclo sonno-veglia, ma se eccessiva, diurna (non in procinto del riposo notturno) e persistente può essere indicativa di alcuni disturbi sottostanti. Le cause principali della sonnolenza sono: Le cattive abitudini , come una ridotta possibilità di dormire o un programma di sonno irregolare;

Un disturbo del sonno come l'apnea ostruttiva del sonno;

Gli effetti collaterali di alcuni farmaci;

; Altre condizioni mediche sottostanti. La sonnolenza può accompagnarsi a irritabilità, deficit di attenzione, sensazione di pesantezza delle palpebre, sbadigli frequenti e impulso a sfregarsi gli occhi. Una volta determinata la causa della sonnolenza eccessiva, il medico può stabilire un piano di trattamento. Per la maggior parte delle persone, ciò comporta il cambiamento delle proprie abitudini, le modifiche dell'ambiente in cui si riposa e l'adozione di comportamenti utili a favorire il sonno. In qualche caso, possono essere indicati ulteriori esami medici o studi sul sonno.

Sintomi e Conseguenze Sonnolenza: Quali Sintomi comporta? Shutterstock Le persone che hanno una sonnolenza eccessiva si sentono assonnate e pigre quasi tutti i giorni e questi sintomi spesso interferiscono con il lavoro, la scuola, le attività o le relazioni interpersonali. La sonnolenza eccessiva è diversa dalla stanchezza che è caratterizzata da bassa energia e dalla necessità di riposare (non necessariamente dormire), nonostante i pazienti con questa condizione lamentino spesso un senso di "affaticamento".