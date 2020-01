Oltre al fondamentale apporto alla tutela del nostro benessere proveniente dalla conoscenza della fisiologia del sonno, notevole importanza ricopre l'approfondimento verso le patologie del sonno che genericamente vengono classificate come: le insonnie , le parasonnie , le ipersonnie . Si calcola che attualmente circa un quarto della popolazione sopra i 40 anni abbia una qualità del sonno inadeguata. Se si tiene conto di questa elevata prevalenza e del fatto che dormire male non è solo un problema confinato alle ore notturne ma ha un importante ruolo nel compromettere la qualità di vita diurna ed il funzionamento globale dell'individuo, si può comprendere l'importanza di una sensibilizzazione verso il sonno, non solo sul piano teorico, ma anche su quello clinico (G. Coccagna., 2000).

La scoperta del sonno REM e quindi la possibilità di distinguere le diverse fasi del sonno, (NREM leggero, NREM profondo e REM appunto), hanno costituito il primo fondamentale passo per uno studio oggettivo del sonno e di tutto quanto accade complessivamente nell'organismo umano durante questa importante fase della nostra vita. Sono state quindi descritte le fondamentali modificazioni legate al sonno dell'attività cerebrale, dell' attività motoria , della temperatura corporea ,delle funzioni cerebrali e cardiovascolari e così via. L'importanza del sonno si può evidenziare anche sul piano evolutivo: assente nei pesci e negli anfibi, comincia a comparire nei rettili, mentre le fasi REM e non-REM fanno una timida comparsa negli uccelli, per strutturarsi definitivamente nei mammiferi (Jouvet M., 2000).

Considerazioni sul significato funzionale del sonno

A dispetto del gran tempo della vita che passiamo dormendo e della quantità di ricerche che in fisiologia e in psicologia sperimentale e clinica sono state fatte sul Sonno, rimangono ancora solo parzialmente chiariti quali siano i significati funzionali che questo stato fisiologico ha.

Gli effetti della privazione di Sonno, che comporta l'estremo depauperamento organico fino alla morte dell'animale, suggeriscono che questa condizione fisiologica è indispensabile per l'economia biologica e mentale e per le stesse funzioni vitali. In questa prospettiva, il Sonno presenta analogie con le funzioni di altri sistemi, tese a far sì che ogni animale possa adattarsi alla propria nicchia ecologica e possa sopravvivere all'attacco di predatori. L'assenza di Sonno REM, ad esempio, di alcuni cetacei (delfini) nonostante il loro alto quoziente di encefalizzazione, potrebbe appunto rispondere a queste esigenze adattative e di sopravvivenza (Jouvet M., 2000).

Un discorso sul significato funzionale del Sonno deve poter prendere in considerazione i due grandi stadi (NREM e REM) di cui il Sonno è composto. È opinione comune che il Sonno NREM, specialmente la sua componente delta, sia correlato alla conservazione e al ristoro di funzioni vegetative di base, mentre il Sonno REM sembra collegato soprattutto alle funzioni cerebrali superiori e a quelle mentali che si organizzano in questa fase. In particolare, il Sonno delta NREM sembra avere una relazione, forse regolata da una situazione istintuale, con la veglia che l'ha preceduto e con le necessità metaboliche, termoregolatorie e omeostatiche ad essa correlate. A favore di questa ipotesi sono la secrezione dell'ormone della crescita (GH), i processi omeostatici e termoregolatori attivi proprio in questa fase del Sonno e l'aumento della sua percentuale dopo esercizio fisico prolungato. Il riposo collegato al Sonno NREM sembra anche in accordo con una diminuita attività neuronale che si osserva in questa fase. Per contro, il Sonno desincronizzato o sonno REM può assolvere la funzione primaria di ristoro cerebrale e maturazione corticale. È quindi una fase implicata nelle funzioni psicologiche a costituire una "cornice biologica" adeguata allo sviluppo di specifiche attività mentali. A favore di questa ipotesi stanno alcune considerazioni che sottolineano la coincidenza tra Sonno REM e sogno e l'aumento della sintesi proteica che si osserva nella fase REM. Questi dati offrono una soddisfacente base biologica per interpretare il processo di elaborazione delle informazioni e una loro memorizzazione che avviene con particolare evidenza durante il Sonno REM (Block V. et Al., 1981; Gigli GL. et Al., 1985).

Il processo di maturazione corticale appare anche influenzato dal Sonno attivo-REM che nel feto prima e nel neonato poi domina il quadro elettropoligrafico e comportamentale ed è considerato uno stimolo endogeno indispensabile per la sinaptogenesi corticale. Il Sonno REM, inoltre, sembra partecipi ad uno sviluppo e affinamento del controllo oculomotorio nella ontogenesi. L'intenso rimbalzo di Sonno REM che segue la privazione selettiva di questo stadio, insieme alle osservazioni psicofisiologiche che collegano questa fase all'esperienza onirica, hanno suggerito che il Sonno REM possa essere per le funzioni cerebrali e mentali, più importante del Sonno NREM (Jouvet M., 2000; Marks GA., Shaffety JP. et Al., 1995).

I processi della sinaptogenesi appaiono come la base neurobiologica dell'organizzazione delle informazioni e dell'apprendimento, il Sonno REM può essere considerato lo stadio in cui le informazioni, che hanno raggiunto il cervello in veglia, vanno incontro ad una riorganizzazione (che permetterebbe un processo adattativo) e un consolidamento (che permetterebbe la memorizzazione e il ricordo). È comunque rilevante il fatto che i processi mentali con più intensa partecipazione emotiva che si collegano all'apprendimento siano paralleli ad una inibizione motoria e sensoriale, ad un aumento dell'attività talamocorticale specifica, ad una intensa desincronizzazione EEG e ad un aumento significativo con scoppi di attività di un'alta percentuale di neuroni corticali.