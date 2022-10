Sonno dopo il Sesso: perché succede e cosa c’entra la biochimica dell’orgasmo

Non appena si raggiunge l' orgasmo , la biochimica del corpo cambia. Questo accade per il rilascio di ossitocina e prolattina , ormoni che da un lato promuovono soddisfazione sessuale e dall'altro possono indurre una sensazione di rilassamento . Dopo l'orgasmo, inoltre, diminuisce la produzione di cortisolo , un ormone che induce vigilanza ed eccitazione, correlato allo stress. La combinazione di questi ormoni può causare sonnolenza e fa sentire le persone pronte a dormire .

Occorre segnalare che questa risposta fisiologica non è univoca: nonostante avere un orgasmo tenda generalmente ad aiutare le persone a rilassarsi e dormire, alcuni uomini sperimentano l'esperienza opposta, cioè riferiscono di impiegare più tempo per addormentarsi e di avere una qualità del sonno peggiore dopo il sesso con una/un partner o la masturbazione.

È possibile che la sonnolenza sia solo un " effetto collaterale " associato ad una ragione evolutivamente più importante per il rilascio di ossitocina e vasopressina . Oltre ad essere associate al sonno, entrambe le sostanze chimiche sono anche intimamente coinvolte in quello che viene chiamato " legame di coppia ", l'attaccamento sociale comunemente condiviso dai compagni umani. Il rilascio di queste sostanze neurochimiche durante l'orgasmo accresce i sentimenti di legame e fiducia tra i partner sessuali , il che può spiegare in parte il legame tra sesso e attaccamento emotivo .

Una volta raggiunto l'orgasmo, infatti, l'organismo maschile si predispone automaticamente in una fase di riposo, quindi la stanchezza o il sonno dopo il rapporto non rappresenta un segnale di disinteresse nei confronti della/del partner. Nell'uomo, è soprattutto la secrezione di prolattina a renderlo molto stanco e assonnato.

Anche alla donna viene sonno dopo il sesso?

In parte abbiamo già risposto nel precedente paragrafo: di solito, le donne non si sentano assonnate dopo il sesso, anche se viene raggiunto l'orgasmo. A rapporto concluso, infatti, nelle donne la defervescenza dell'eccitazione sessuale non è così immediata; questa sensazione di semi-eccitamento le aiuta a rimanere energiche per qualche tempo dopo l'orgasmo. Se non si addormenta, quindi, la donna usa questo momento chiave per coccolare il partner, il che – dal punto di vista evoluzionistico – è positivo per lui: significa che non sta cercando un altro compagno.

Un altro motivo per cui gli uomini dormono dopo il sesso (e non le donne) è che mentre fanno sesso e dopo l'orgasmo, lo sforzo fisico e la stanchezza tendono a ridurre il glicogeno che produce energia nei muscoli, lasciandoli assonnati. Dal momento che le donne hanno meno massa muscolare, non si sentono così letargiche dopo il sesso.

Lo sapevate che… Le coccole dopo il sesso aiutano a rafforzare l'intimità, l'attaccamento e un senso generale di connessione e impegno. Per beneficiarne, una soluzione potrebbe essere fare sesso al mattino, quando il riaddormentamento è meno probabile. Per sapere in quali altri modi può far star bene, consulta l'articolo dedicato.

