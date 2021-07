Sonniferi - Farmaci Sonniferi

Generalità Cosa sono i Farmaci Sonniferi e Caratteristiche generali I sonniferi sono farmaci impiegati per il trattamento dell'insonnia. L'insonnia è un disturbo del sonno caratterizzato da una difficoltà di addormentamento, che può essere più o meno marcata, e da una mancanza di sonno, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Shutterstock Le cause dell'insonnia possono essere molteplici; fra queste ricordiamo le situazioni di stress, l'assunzione di alcuni tipi di farmaci, la presenza di disturbi psichiatrici o di altre patologie, ecc. Il ricorso ai sonniferi per il trattamento dell'insonnia è necessario nel momento in cui questo disturbo diventa invalidante per il paziente; infatti, la mancanza cronica di riposo è in grado di esercitare effetti negativi anche sulla vita diurna dell'individuo. Di seguito, le principali classi di sonniferi impiegate in terapia saranno brevemente illustrate. Tuttavia, prima di proseguire, è doverosa una precisazione: attualmente, il termine "sonniferi" non è molto utilizzato, in quanto si preferisce definire questi farmaci in maniera più specifica come "sedativi-ipnotici".

Benzodiazepine Le benzodiazepine (o BZD) possono essere definite i principali farmaci sonniferi impiegati nel trattamento dell'insonnia a breve termine, ma non solo. Infatti, analogamente a quanto detto per i barbiturici, anche le benzodiazepine sono dotate di proprietà ansiolitiche, anticonvulsivanti e perfino miorilassanti. Fra le principali benzodiazepine a essere utilizzate come sonniferi, ricordiamo il diazepam (Valium®, Ansiolin®), il lorazepam (Tavor®), il flurazepam (Felison®) e il bromazepam (Lexotan®, Compendium®). Meccanismo d'azione Le benzodiazepine esplicano la loro attività di sonniferi attraverso un meccanismo d'azione molto simile a quello esercitato dai barbiturici. Infatti, anche le benzodiazepine possiedono un sito di legame specifico sui recettori GABA-A dell'acido γ-amminobutirrico. Tale sito prende proprio il nome di "sito di legame specifico per le benzodiazepine (o BZR)". Pertanto, anche le benzodiazepine inducono il sonno attraverso l'aumento della trasmissione GABAergica a livello centrale. Effetti collaterali A differenza dei barbiturici, le benzodiazepine sono considerate dei sonniferi relativamente sicuri. Infatti, possiedono un indice terapeutico piuttosto elevato e una bassa tossicità. In qualsiasi caso, anche questi principi attivi possono provocare effetti avversi. Fra questi, ricordiamo: Sintomi paradosso (come ansia, agitazione, irrequietezza, deliri, aggressività, psicosi);

Depressione;

Amnesia anterograda;

Eccessiva sedazione;

Sonnolenza diurna;

Atassia;

Dipendenza fisica e psichica;

Tolleranza. Per approfondire: Benzodiazepine: A Cosa Servono?