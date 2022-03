Sonda Vaginale per Allenamento Pelvico: a Cosa Serve, Come si Usa e Quante Sedute Richiede

In questo articolo parleremo di uno strumento chiamato sonda pelvica (electronic pelvic floor toner). Anche detto sonda vaginale, si tratta di un dispositivo (oggi per lo più elettronico) concepito per l'allenamento pelvico o ginnastica muscolare del pavimento pelvico. Shutterstock Nota: non si tratta di un sex toy! Anche se tra le sue utilità c'è anche quella di migliorare certi aspetti della vita sessuale (vedi sotto). Ne discuteremo le funzioni e l'utilità, spiegando come si usa, quante sedute allenanti richiede e altri dettagli interessanti sull'argomento. Se non ricordi cos'è il pavimento pelvico, a cosa serve e perché è importante, ti suggeriamo di leggere il piccolo paragrafo dedicato alla fine dell'articolo.

A Cosa Serve A cosa serve la sonda pelvica? L'impiego della sonda pelvica è finalizzato a una maggior salute, funzionalità e controllo del pavimento pelvico, utili alla prevenzione, alla riabilitazione e al potenziamento dello stesso. Allenarsi con la sonda vaginale, tuttavia, è la modalità più recente, innovativa e tecnologica di rinforzo del pavimento pelvico. Classicamente, infatti, il rinforzo di questa regione muscolare viene fatto con esercizi preventivo-riabilitativi chiamati Kegel (o kegel manuale) e con varianti specifiche di esercizi per il rinforzo del core. Potremmo considerare l'impiego della sonda pelvica come un ampliamento del training specifico di questi muscoli, necessario soprattutto quando i protocolli tradizionali faticano a raggiungere gli obbiettivi prefissati , e in particolare per ciò che riguarda la discesa del collo vescicale. Alcuni scelgono di unificare le due tecniche già dal principio, eseguendole in parallelo. Questo perché, come spiega uno studio intitolato "Traditional Gymnastic Exercises for the Pelvic Floor Often Lead to Bladder Neck Descent – a Study Using Perineal Ultrasound": <<durante gli esercizi ginnici tradizionali per il pavimento pelvico, basati sulla contrazione volontaria dello stesso, si può manifestare comunque una discesa del collo vescicale>>. Come si fa la riabilitazione del pavimento pelvico con gli esercizi Kegel? L'argomento è complesso, ed è impossibile riassumerlo in poche righe. Riportiamo quindi un esercizio semplice, quasi banale, ma che aiuta molto a capire "se" si è in grado di comprendere "dove siano" i muscoli coinvolti, e di attivarli minimamente. Stringi forte i muscoli del pavimento pelvico, un po' come se dovessi "spingere per urinare"; Tieni rilassati: cosce, i glutei e l'addome; Ripeti per 10-15 volte; Quando riesci a reclutare adeguatamente i muscoli designati, prova a tenere la tensione per alcuni secondi; Ripeti gli esercizi quotidianamente, o anche due volte al giorno; in ogni caso, mai meno di due volte a settimana; Ogni settimana puoi aumentare il carico allenante (serie e ripetizioni); ma non esagerare, soprattutto all'inizio, e poni sempre una pausa tra una serie di compressioni e l'altra. Routine di esercizi pilates e yoga possono contribuire a tonificare il pavimento pelvico, anche se per eseguire correttamente gli esercizi di kegel è importante individuare i muscoli giusti da contrarre. È a questo scopo che i dispositivi per l'allenamento pelvico si rendono più utili.

Come si Usa Come si usa la sonda pelvica? La sonda vaginale può contribuire a stimolare una forte ed efficace contrazione muscolare del pavimento pelvico in maniera elettronicamente regolata. Questi strumenti sono generalmente dotati di vari programmi, ideati da specialisti del settore per indurre vari stimoli ed adattamenti del pavimento pelvico - sia delle unità motorie a contrazione lenta, sia veloce. La gestione dello strumento - in termini di programmazione e analisi dei risultati - può avvenire tramite comandi manuali sullo strumento, sull'interfaccia o addirittura sull'applicazione. Dal punto di vista pratico, la procedura richiede di inserire la sonda appositamente concepita nel canale vaginale. È raccomandabile lavare con cura la sonda prima dell'uso, al fine di prevenire il rischio di infezioni. Può essere necessario l'utilizzo di un lubrificante intimo, che ricordiamo dovrebbe essere scelto in base al materiale di rivestimento della sonda. Terminato il workout pelvico, la sonda andrà normalmente estratta, lavata ed igienizzata. Si possono impostare vari allenamenti, che richiedono compressioni più lunghe o brevi, e monitorare i progressi nelle settimane. La durata media della sessione dovrebbe aggirarsi intorno ai 20'. L'app dedicata ha anche la funzione di "sveglia", ricordando quando è il momento di fare gli esercizi. Un uso frequente della sonda vaginale può migliorare il controllo sulle funzioni della vescica e dell'intestino, ridurre il rischio di prolasso, favorire un migliore recupero dal parto, aumentare il comfort durante il sesso post-parto ed amplificare il piacere durante il coito. Anche i maschi hanno il pavimento pelvico? Dove si trova? Come si allena? Utilizzo della sonda anale nell’uomo Anche l'organismo maschile è provvisto di un pavimento pelvico, che si trova esattamente nello stesso punto rispetto alla donna. Un'eventuale debolezza di questa regione muscolare può compromettere la continenza sia della vescica che dell'intestino. Il rinforzo del pavimento pelvico maschile segue gli stessi principi di quello femminile; gli esercizi di kegel sono i medesimi, ed è anche possibile fare uso di una sonda pelvica anale (per lo più, anche munita di elettrostimolazione). I potenziali vantaggi di questa pratica - che ovviamente non includono la prevenzione e fisioterapia legate al parto - sono anche orientati alla salute della prostata, in virtù di un ipotetico miglioramento del flusso sanguigno all'organo dovuto all'elettrostimolazione. Questo apparecchio può essere normalmente utilizzato anche come sex toy. Rispetto alla sonda vaginale, quella anale potrebbe avere delle caratteristiche differenti, ragione per la quale è consigliabile orientarsi sul prodotto specifico. L'uso della sonda rettale richiede sempre l'impiego di un lubrificante intimo. Ricordiamo agli utenti l'importanza di utilizzare la sonda anale lontano dallo stimolo di defecazione, meglio se dopo un appropriato lavaggio del retto. L'aspetto igienico, ovviamente, è fondamentale per quanto riguarda la manutenzione ordinaria della sonda.

Quante Sedute Richiede Quante sedute per la riabilitazione del pavimento pelvico? L'allenamento del pavimento pelvico dev'essere un'attività quotidiana. Il numero di sedute necessarie dipende, com'è ovvio, dall'obbiettivo del protocollo e dal livello di partenza. I migliori risultati si ottengono unificando gli esercizi kegel tradizionali all'utilizzo di una sonda vaginale . In assenza di gravi complicazioni anatomo funzionali, laddove insista semplicemente una scarsa propriocezione, dopo 15 giorni è già possibile apprezzare un miglioramento generale dell'azione volontaria, della sensibilità e della capacità contrattile. Non è comunque raro che si richiedano anche un paio di mesi.

Costo della Riabilitazione Completa Quanto costa una sonda pelvica? Il costo della riabilitazione completa può dipendere molto dai mezzi e dalle tecniche utilizzate. Se il problema non è grave, possiamo affidarci a guide on-line gratuite, e agli appositi tutorial, per comprendere quali esercizi fare e come eseguirli correttamente. In base alle testimonianze, pare rivelarsi piuttosto utile l'impiego della sonda pelvica, la quale può avere costi differenti in base al livello tecnologico e al marchio. I prodotti oggi più venduti, dotati di alimentazione elettrica con cavo USB (anche a batteria ricaricabile), eventualmente di interfaccia separata, numerosi programmi - tra i quali una sorta di videogame, per rendere l'attività gradevole anche a chi presenta qualche difficoltà - ed app associata per l'elaborazione dei risultati, hanno un prezzo che sfiora i 140-160 €. D'altro canto, se i risultati non giungessero, o anche nel dubbio di non eseguire correttamente il protocollo, può rendersi necessario l'intervento di un fisioterapista. A quel punto, il costo della riabilitazione pelvica dipenderà sostanzialmente dal percorso stabilito dal professionista.