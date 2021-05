Sogni Lucidi: Cosa Sono? Benessere e Psicopatologia

La "popolarità" dei sogni lucidi deriva, in parte, da nozioni teoriche che concettualizzano l'esperienza come adattabile alla salute mentale , nonostante l'evidenza empirica sia tutt'oggi oggetto di discussione: se da un lato i sogni lucidi sembrano promuovere il benessere psicologico , dall'altro possono essere deleteri soprattutto per la qualità del sonno .

Come Funzionano i Sogni Lucidi?

Premessa: Sonno, Sogni e Attività Cerebrale

Molto di quanto è in nostra conoscenza sul sonno e sui sogni deriva da studi di elettroencefalografia, che usa elettrodi applicati al cuoio capelluto per registrare l'attività elettrica cerebrale. La registrazione di tale attività, che si manifesta con onde cerebrali, è nota come elettroencefalogramma (EEG).

Usando queste tecniche, i ricercatori hanno individuato due stadi distinti del sonno, ciascuno caratterizzato da specifici cambiamenti fisiologici:

Sonno ad onde lente o sonno non-REM (NREM): costituisce circa il 75-80% del tempo totale di sonno nei soggetti adulti; consiste in 4 stadi caratterizzati da un incremento della profondità del sonno. Durante il sonno non-REM, il cervello emette onde elettriche a bassa frequenza (nella veglia, le onde cerebrali sono veloci e irregolari). Il tono muscolare è diminuito, ma occasionalmente si registrano attività motorie involontarie (quando, ad esempio, si cambia posizione nel letto). Anche la pressione, la temperatura e il battito diminuiscono. Durante il sonno ad onde lente una persona può pensare e sognare, ma i pensieri sono più logici e con minor contenuto emozionale rispetto a quelli che si realizzano durante il sonno REM. I sogni sono poco dettagliati e spesso comprendono sensazioni e vaghe immagini.

Sonno REM (dall'inglese Rapid Eye Movement): segue ogni ciclo di sonno NREM (nota: le fasi del sonno non si verificano una sola volta a notte, ma si alternano più volte per un totale di 5-6 cicli completi della durata di 90-100 minuti). Questa fase è caratterizzata da onde elettroencefalografiche ad alta frequenza e da episodi di rapidi movimenti oculari al di sotto delle palpebre chiuse. I muscoli posturali perdono tono, tuttavia i muscoli che controllano la faccia, gli occhi e la porzione distale delle gambe frequentemente diventano attivi in modo fasico. Il sonno REM corrisponde a circa il 20% del tempo totale di riposo. Rispetto al sonno ad onde lente, in questo periodo vi è un aumento dell'attività cerebrale tranne che nel sistema limbico, dove, al contrario, l'attività neuronale diminuisce. È in questo stadio che si verifica l'attività onirica: i sogni sono più elaborati ed intensi e sono generalmente molto articolati. Nel sonno REM, i pensieri sono più illogici e bizzarri rispetto al sonno ad onde lente.

Sogni Lucidi: in Quali Fasi del Sonno si Verificano?

Mentre i sogni normali possono verificarsi durante le diverse fasi del ciclo del sonno, gli studi hanno dimostrato che la maggior parte dei sogni lucidi avviene durante il sonno REM.

Ad oggi, è condivisa tra i ricercatori la teoria che i sogni lucidi abbiano origine da sogni NON lucidi durante la fase del sonno REM.

In altre parole, la lucidità è un aspetto dei sogni che può essere innescato con tecniche e mezzi diversi.

Da Ricordare Un sogno lucido è un sogno nel quale siamo attivamente consapevoli di sognare mentre ciò avviene.

Proprio come quelli normali, i sogni lucidi si verificano più frequentemente durante il sonno REM.

Cosa accade nel Cervello durante i Sogni Lucidi

Il sogno lucido è stato ampiamente studiato, ma molto sul fenomeno rimane ancora da approfondire. Alcuni ricercatori ritengono che lo sviluppo dei sogni lucidi dipenda dall'attività della corteccia prefrontale.

Durante i sogni "normali" ( NON lucidi ), le persone sono consapevoli degli oggetti e degli eventi nello stato onirico, ma non sono consapevoli del sogno stesso e non possono distinguere l'essere addormentati dall'essere svegli. Ciò è stato attribuito in parte a livelli inferiori di attività corticale.

( ), le persone sono consapevoli degli oggetti e degli eventi nello stato onirico, ma non sono consapevoli del sogno stesso e non possono distinguere l'essere addormentati dall'essere svegli. Ciò è stato attribuito in parte a livelli inferiori di attività corticale. Nei sogni lucidi, chi dorme è consapevole di sognare e, in alcuni casi, può esercitare il controllo su ciò che lo circonda. Alcuni studi hanno collegato queste caratteristiche ad un'elevata attività corticale: nei dormienti impegnati nel sogno lucido, sono stati osservati livelli di attività della corteccia prefrontale paragonabili a quelli dello stato di veglia, cioè quando sono svegli.

Per questo motivo, il sogno lucido può essere definito uno "stato ibrido sonno-veglia".

Come Vengono Studiati i Sogni Lucidi?

Una volta che un soggetto si è addormentato, i ricercatori possono verificare i livelli di attività nella corteccia prefrontale e in altre aree del cervello utilizzando l'elettroencefalogramma (EEG). Per alcuni studi, ai soggetti viene chiesto di eseguire specifici movimenti oculari durante il sonno per segnalare che stanno avendo un sogno lucido. Per monitorare i movimenti degli occhi e per determinare quando il soggetto entra nel sonno REM, viene utilizzato un elettrooculogramma (EOG).