Sogni Erotici: Perché Si Fanno e Cosa Significano

Da molto tempo, il sonno e l' attività onirica sono materie di studio intriganti per la ricerca scientifica , oltre a rappresentare la base di varie teorie formulate per decifrare la sfera psicologica .

La formazione delle immagini oniriche spesso non è razionale, ma inverosimile (ricordiamo avvenire soprattutto nella fase REM); alcuni sogni includono azioni sessuali che il sognatore non ha mai considerato consapevolmente durante la veglia. Queste "stranezze" sottolineano che il sogno non riguarda assolutamente ciò che sembra essere, ma rappresenta qualcos'altro . Nel complesso, infatti, le esperienze oniriche tendono ad essere metaforiche, quindi alcuni sogni erotici potrebbero non riguardare il sesso .

I sogni erotici (o sogni sessuali ) sono esperienze oniriche, estremamente soggettive, che si esprimono in condizioni particolari durante il sonno e possono riflettere ( ma non sempre ):

Perché Si Fanno

Perché Si Sogna di Fare Sesso

Sebbene gli aspetti neurologici dei sogni siano ben studiati, le ricerche condotte per esplorare il contenuto e il significato dei vari tipi di sogni non sono molte.

Detto questo, ci sono molte teorie sul ruolo che i sogni giocano nella psiche umana:

Funzionamento cognitivo : da un lato, si ritiene che i sogni ci permettano di mettere in atto potenziali scenari o aiutino il nostro cervello a mappare e immagazzinare i ricordi;

: da un lato, si ritiene che i sogni ci permettano di mettere in atto potenziali scenari o aiutino il nostro cervello a mappare e immagazzinare i ricordi; Regolazione emotiva: dall'altro, considerando il ruolo dei sogni nell'elaborazione e regolazione emotiva, la letteratura disponibile suggerisce che l'attività onirica sia un modo per far fronte a eventi traumatici o stressanti.

Come anticipato, la maggior parte dei sogni avviene nel sonno REM, fase altamente attiva in cui accelera la frequenza cardiaca, i muscoli del corpo perdono tono e sperimentiamo "tempeste" del sistema nervoso autonomo e schemi di respirazione irregolari. Come se tutto ciò non bastasse, anche pene e clitoride possono andare incontro ad un momentaneo stato di eccitazione.

Ma questa risposta genitale significa che sogniamo sempre il sesso? Non necessariamente. Tuttavia, come per molti aspetti del comportamento umano, esiste una vasta gamma di esperienze.

Sognare di Fare Sesso non è quel che sembra

Shutterstock

Un aspetto fondamentale per capire i sogni erotici è la loro presunta correlazione con i desideri sessuali. Sogniamo ciò che desideriamo in modo subconscio durante il giorno? La maggior parte delle volte, no.

La SESSUALIZZAZIONE DI UN SOGNO è spesso una strategia difensiva della mente, che viene messa in atto per rendere più accettabile una necessità o per esprimere un bisogno nel presente. Questo meccanismo non ha nulla di scabroso: i sogni erotici diventano un modo per intravedere una parte vulnerabile della propria psiche. Più semplicemente, l'erotismo e la sessualità sono dimensioni adulte più semplici da affrontare rispetto all'identificarsi in una persona che chiede aiuto o nel riconoscere un problema. Queste necessità emergono durante la notte perché da svegli, a livello conscio, spesso non siamo consapevoli di averle.

Decodificare i sogni erotici può illuminare su come ci sentiamo veramente per qualcosa o qualcuno; rivelare blocchi e ostacoli che dobbiamo superare o ancora evidenziare un bisogno più "banale" come il desiderio di ricevere protezione o attenzioni da una persona per cui proviamo affetto.

Ad esempio, i sogni sessuali in cui non riusciamo a completare l'atto sessuale potrebbero non essere riferiti alla nostra effettiva prestazione a letto, ma a un progetto che ci sentiamo incapaci di portare a termine.

Da sapere Alcune persone sono in grado di controllare la propria vita onirica e hanno sogni erotici lucidi.

Il Sesso Onirico può essere anche realistico

I sogni erotici possono essere emotivamente e fisicamente soddisfacenti e possono portare a veri e propri orgasmi sia negli uomini, che nelle donne. La ricerca condotta dagli psicofisiologi Stephen LaBerge e Walter Greenleaf nel 1983 ha registrato il primo orgasmo da sogno lucido.

Leggi anche:

Sogni Erotici: Sono Normali?

Sognare di fare sesso è del tutto normale e lo stesso vale per l'orgasmo durante il sonno.

La frequenza e la natura dei sogni erotici sembrano altamente individuali, ma, secondo diversi studi nel corso degli anni, più del 70% delle persone dichiara di aver sperimentato un sogno di natura sessuale almeno una volta nella vita.

Per approfondire: