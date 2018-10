Soffocamento da Inalazione di Corpo Estraneo: Cause, Sintomi, Cosa Fare e Cosa Evitare

Attenzione!

In caso di soffocamento da inalazioni di corpo estraneo, il soccorritore deve capire quando e come intervenire; per non peggiorare la situazione, è importante che le manovre d'intervento vengano eseguite nel corretto ordine, ricordando che un intervento improprio può aggravare una situazione non critica.

Quando si riconoscono in una persona (bambino o adulto) i segni di soffocamento, cioè:

Non riesce a parlare, a piangere o strillare; se è in grado di farlo, porta le mani intorno al collo (riflesso di difesa)

Il viso diventa pallido o bluastro (cianotico) per la mancanza di ossigeno (anossia)

si deve intervenire tempestivamente con le manovre di disostruzione per evitare il degenerare dell'evento.

In ogni caso, è importante allertare il 118 e la vittima deve essere valutata in Pronto Soccorso.