Introduzione Lo smog non è un problema esclusivamente ambientale, che alla lunga potrebbe avere conseguenze sulla vita degli esseri viventi. Costituisce una minaccia concreta e attuale anche per la salute degli uomini. Secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) l'Italia è il primo paese in Europa per morti attribuibili all'inquinamento atmosferico con circa 80mila decessi prematuri all'anno. Del resto, molte città italiane presentano livelli di smog oltre le soglie considerate accettabili: è di questi giorni per esempio la notizia degli allarmanti dati sullo smog registrati a Milano e in tutta la pianura padana. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Che cos'è lo smog Per smog si intende una forma di inquinamento atmosferico che si manifesta in modo simile alla foschia e che si concentra negli strati bassi dell'atmosfera, soprattutto in presenza di determinate condizioni climatiche, come scarsità di vento e di pioggia. Oltre a rappresentare una minaccia per la salute ambientale, è dannoso anche per la salute umana tanto che lo lo IARC (International Agency for Research on Cancer),l'Agenzia di ricerca sul cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità -OMS, ha deciso di inserire gli inquinanti dell'atmosfera nel gruppo numero 1, quello dei cancerogeni certi, insieme a sostanze come amianto e benzene. In Italia il problema è particolarmente accentuato, specie in alcune zone come la pianura padana e le grandi città. La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) rivela che nel nostro paese si registrano circa 80mila decessi prematuri all'anno proprio per colpa dell'inquinamento atmosferico.

Da cosa è causato lo smog Riscaldamento residenziale e commerciale

residenziale e commerciale Allevamenti intensivi

Trasporti

Industria

Agricoltura

Produzioni energetiche

Ventilazione e circolazione dell'aria scarse Gli alti livelli di inquinamento atmosferico sono il risultato di un insieme di fattori che agiscono in sinergia. Comunemente si pensa che il ruolo principale sia giocato dal comparto industriale, ma in realtà non sono solo le fabbriche il problema. Anche i trasporti, pubblici, privati e aziendali, e gli edifici privati hanno un peso rilevante. "Una delle principali cause di smog nel nostro Paese è rappresentata dai riscaldamenti delle abitazioni" conferma l'esperto. Ecco perché è importante "modificare le abitudini quotidiane razionalizzando i consumi energetici, limitando gli orari di accensione degli impianti di riscaldamento e abbassando le temperature in casa, così da contribuire alla lotta all'inquinamento atmosferico. Come Sima abbiamo proposto al Governo di mitigare gli effetti nocivi dello smog partendo dagli edifici urbani, attraverso incentivi volti a facilitare interventi di rivestimento di superfici murarie e vetrate con un "coating" fotocatalitico al biossido di titanio a base etanolo, che ha dimostrato in studi scientifici di essere attivato da luce naturale a svolgere un'azione di scomposizione e riduzione degli inquinanti atmosferici".