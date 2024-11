Smettere di fumare: allunga la vita anche dopo i 75 anni?

C’è un’età massima entro cui vale la pena smettere di fumare? Smettere di fumare è sempre la miglior scelta che si possa compiere per la propria salute, indipendentemente dall'età in cui la si effettua. In tutti i casi, migliora le condizioni dell'organismo e allunga l'aspettativa di vita. Non è mai troppo tardi, quindi, per rinunciare alle sigarette. Anche smettere dopo i 75 anni ha una grande utilità. La conferma arriva da un recente studio condotto da un team di ricercatori statunitensi e pubblicato sulla rivista American Journal of Preventive Medicine, che aveva l'obiettivo di quantificare sia l'impatto del fumo sull'aspettativa di vita sia i potenziali benefici derivanti dalla cessazione del fumo anche in tarda età. Infatti, questi dati sono ritenuti fondamentali per motivare le persone che fumano a smettere.

Che cosa dice il nuovo studio? I ricercatori hanno scoperto che anche le persone che smettono di fumare a 65 anni e oltre possono comunque beneficiare di un notevole aumento della propria aspettativa di vita. Più precisamente, hanno calcolato che chi smette a 75 anni ha il 14,2% delle probabilità di guadagnare almeno 1 anno di vita, probabilità che in chi smette a 65 anni aumentano al 23,4%.

Come è stato realizzato lo studio? Per giungere alle loro conclusioni gli autori hanno analizzato i dati derivati ​​dal Cancer Prevention Study II, i dati sulla prevalenza del fumo del National Health Interview Survey del 2018, i dati del censimento della popolazione statunitense del 2018 e i tassi di mortalità degli Stati Uniti del 2018. Hanno quindi diviso i partecipanti in tre gruppi - fumatori, ex fumatori e non fumatori – e hanno calcolato le aspettative di vita di ogni gruppo. Successivamente hanno messo a confronto le aspettative di vita di tutti i tipi di fumatori, considerando anche le aspettative di vita degli individui che avevano smesso di fumare in un'età compresa tra i 35 e i 75 anni. Dalle analisi effettuate è emerso che rispetto alle persone che non hanno mai fumato, coloro che fumano all'età di 35, 45, 55, 65 o 75 anni, e che hanno fumato in tutta l'età adulta fino a quel momento, perderanno, in media, rispettivamente 9.1, 8.3, 7.3, 5.9 e 4.4 anni di vita se continuano a usare sigarette per il resto della loro vita. Al contrario, se smettessero di fumare le persone di 35 anni eviterebbero una perdita media di 8 anni, quelle di 45 anni di 5,6 anni, quelle di 55 anni di 3,4 anni, quelle di 65 anni di 1,7 anni e quelle di 75 anni di 0,7 anni. Le probabilità di guadagnare almeno 1 anno di vita tra coloro che hanno smesso a 65 e 75 anni sono rispettivamente del 23,4% e del 14,2%.