In alcuni casi, le smagliature rosse sono un ricordo poco piacevole della gravidanza , altre volte rappresentano la conseguenza di repentine variazioni di peso . Tuttavia, i motivi per cui si manifestano non si riassumono solamente in queste due situazioni. Tra i fattori che concorrono a determinare la comparsa delle smagliature rosse rientrano anche la scarsa elasticità cutanea , la predisposizione genetica ed alcune condizioni patologiche , quali obesità , ascite e tumori addominali.

Le smagliature rosse sono strie da distensione o atrofiche , cioè segni della pelle determinati da atrofie dermo-epidermiche . In altre parole, si tratta di vere e proprie lesioni lineari, che decorrono parallelamente tra loro, dovute alla rottura delle fibre elastiche a livello del derma, lo strato più profondo della pelle. Questi "strappi" della cute si trasmettono all' epidermide sovrastante, la quale assume una forma di striatura percettibile al tatto e che rappresenta, appunto, la smagliatura rossastra .

Le presenza di strie cutanee simili alle "smagliature" di colore rosso-violaceo ( strie rubre ) è un sintomo che si osserva caratteristicamente nell' ipercortisolismo (alti livelli di cortisolo nel sangue). A differenza delle smagliature vere e proprie (strie da distensione), questi segni sulla pelle non tendono a schiarirsi nel corso del tempo. Le strie rubre si riscontrano, più frequentemente, in associazione a sindrome di Cushing , adenoma ipofisario ACTH -secernente e tumore surrenalico.

Nel sesso femminile, un ruolo determinante nella comparsa delle smagliature rosse è rappresentato dalle variazioni ormonali tipiche della gravidanza , della menopausa e della pubertà . In questi periodi, infatti, alcuni ormoni ad alte concentrazioni - in particolare, i corticosteroidi prodotti dalle ghiandole surrenali - riducono la sintesi dei fibroblasti ed inducono l'atrofia di alcuni componenti presenti nel derma, tra cui le fibre elastiche e il collagene che assicurano sostegno e resistenza alla pelle. Il danno si manifesta con cedimenti cutanei in superficie, insieme alla comparsa delle antiestetiche smagliature rosse.

Per quanto riguarda la localizzazione, le smagliature rosse possono decorrere in molti distretti corporei.

Le smagliature rosse si presentano come lievi depressioni atrofiche che decorrono in senso lineare , parallelamente le une rispetto alle altre, sulla superficie cutanea.

Trattamento

Nel momento in cui il tessuto viene danneggiato dalla comparsa della smagliatura rossa non è possibile tornare indietro: il segno è destinato a rimanere, tuttavia si può migliorare nettamente la situazione ricorrendo a diverse opzioni di trattamento.

Trattamenti cosmetici mirati

La prevenzione è la migliore strategia per evitare l'insorgere delle smagliature rosse. Una volta che queste lesioni cutanee assumono un aspetto bianco perlaceo (fase cicatriziale definitiva), è praticamente impossibile ottenere miglioramenti significativi e visibili con i prodotti cosmetici.

Prima che si formino

La strategia cosmetica per prevenire le smagliature rosse deve essere messa in pratica soprattutto nelle fasi "critiche" (come pubertà e inizio della gravidanza) e nei periodi di oscillazione di peso.

I cosmetici specifici antismagliature sono pensati per agire in modo mirato sull'elasticità e sulla compattezza della pelle. Ecco perché vanno usati quando le smagliature rosse non si sono ancora formate, con l'obiettivo di contrastarne la comparsa.

La routine di bellezza deve prevedere, quindi, l'applicazione quotidiana delle creme per le smagliature. A giorni alterni, questa pratica può essere preceduta da un'esfoliazione leggera che consenta di eliminare le cellule devitalizzate e le impurità, oltre a stimolare la pelle e renderla più ricettiva al trattamento.

Come eliminare le smagliature quando sono appena comparse

Se è già comparsa qualche smagliatura ed è ancora di colore rosso, è importante intervenire nella primissima fase infiammatoria, scegliendo prodotti cosmetici ad azione d'urto, intensiva e mirata. Questi trattamenti sono grado di stimolare la rigenerazione di collagene ed elastina, quindi limitare l'evoluzione degli inestetismi esistenti e renderli meno evidenti.

Per attenuare e contrastare le smagliature rosse appena formate, è importante che la costanza nell'applicazione del trattamento non venga meno. Il prodotto va applicato mattina e sera, massaggiandolo trasversalmente rispetto alle linee cutanee, fino al completo assorbimento.

Laser e opzioni chirurgiche

Tra le metodiche attualmente più efficaci per migliorare l'aspetto estetico delle smagliature rosse rientra il laser microablativo frazionato, il cui raggio produce calore nella zona interessata dall'inestetismo, permettendo una retrazione della pelle (in pratica, è come se i lembi della depressione si riunissero, chiudendo la striatura). La chirurgia laser è in grado di penetrare in profondità, andando a stimolare, la crescita di nuovo collagene e migliorare così l'aspetto della smagliatura, soprattutto se essa è ancora di colorito rossastro, cioè di recente formazione. Ciò è possibile per il fatto che la zona colpita è ancora irrorata dal sangue ed è più recettiva alla sintesi del collagene.

Gli effetti del laser possono essere abbinati, inoltre, ad un sistema di radiofrequenza, che consente di raggiungere tutti gli strati cutanei stimolando la produzione di collagene ed elastina. Tale approccio consente di ottenere risultati superiori a quelli offerti da altre metodiche come il peeling e la microdermoabrasione. Questi trattamenti favoriscono il rinnovamento cellulare: ciò farà in modo di avere una pelle più levigata e luminosa, con una minore esposizione delle smagliature.

Se le smagliature rosse compaiono sotto l'ombelico possono essere rimosse durante un intervento di addominoplastica, mentre quelle su cosce e braccia si eliminano ricorrendo ad un lifting della zona.