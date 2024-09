Lo sport aumenta le difese immunitarie?

Sì, lo sport di media entità aumenta le difese immunitarie. Tuttavia, l'attività lunga e intensa, ripetuta molte volte nella settimana, può esercitare l'effetto opposto, e indebolire le difese naturali dello sportivo. C'è da dire, però, che chi pratica esercizio fisico all'aperto è notevolmente più esposto alle intemperie delle persone comuni. E' quindi difficile capire realmente quanto l'alterazione immunitaria possa influire. Quali sono le infezioni più frequenti nella pratica degli sport? Statisticamente, gli atleti sono più soggetti alle infezioni virali delle vie aeree superiori. Mentre, per chi esercita in luoghi particolari, come le piscine e i tatami, aumentano significativamente le problematiche specifiche. Le otiti sono molto frequenti tra i nuotatori, così come le micosi e le verruche, frequenti anche tra coloro che camminano scalzi sui tappeti.

Come avviene la risposta immunitaria? Lo scopo della risposta immunitaria è quello di inattivare o distruggere l'antigene, sfruttando meccanismi immunitari di tipo cellulare o umorale. La risposta immunitaria inizia alla comparsa dell'antigene, in seguito alla quale rapidamente si attivano i T e B linfociti, determinando una risposta primaria oppure una secondaria. Inizialmente, il nostro organismo non è in grado di rispondere efficientemente a tutti gli antigeni ma, dopo averli incontrati, impara a neutralizzarli dando luogo a una risposta primaria o aspecifica (quella che si ha dopo il primo contatto dell'organismo con un antigene) e in seguito a una risposta secondaria o specifica (quella che l'organismo manifesta in seguito ai successivi contatti con lo stesso antigene) – molto più rapida ed efficiente della primaria. La risposta primaria non è in grado di prevenire ogni infezione ma, una volta superato il primo episodio, sarà più facile sconfiggere successivi attacchi dello stesso agente patogeno. Questo è il principio che sta alla base dell'immunizzazione come prevenzione delle malattie. Durante la fase intrauterina (fino alla nascita), l'immunità è di tipo passivo, in quanto – attraversando la placenta – gli anticorpi della madre dovrebbero proteggere il feto dagli agenti patogeni. Dopo la nascita inizia lo sviluppo immunitario vero e proprio, reagendo all'esposizione agli agenti ambientali; ricordiamo che sono due agenti favorenti un corretto sviluppo immunitario il parto naturale e l'allattamento al seno. Con l'invecchiamento diminuisce l'efficacia del sistema immunitario, risultando una maggiore esposizione alle infezioni batteriche e virali (13, 10).