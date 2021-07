Sistema Immunitario Debole: Sintomi Difese Immunitarie Basse

Il sistema immunitario, per proteggere la persona dagli aggressori che minacciano la salute dell'organismo, alza delle sorte di barriere - fisiche e chimiche - scatenando una risposta da parte di cellule specializzate in grado di riconoscere, attaccare ed eliminare l'aggressore patogeno: ossia i cosiddetti globuli bianchi o leucociti, fra cui ritroviamo i linfociti (alcuni dei quali responsabili della produzione di anticorpi ), i monociti (i precursori dei macrofagi ), i neutrofili , i basofili (o mastociti ) e gli eosinofili .

Il sistema immunitario si può definire come l'insieme di organi, tessuti, cellule , che agiscono insieme per proteggere l'organismo dai diversi attacchi da parte di agenti patogeni, come batteri o virus , di parassiti o di aggressori che si sviluppano all'interno del corpo stesso, come le cellule maligne (ad esempio quelle tumorali).

Sintomi Sistema Immunitario Debole

Stanchezza

Dolori apparato muscolo-scheletrico

Perdita di capelli

Sintomi influenzali

Tosse persistente

Mal di gola

Mal di testa

Emicrania

Dolori muscolari

Il sistema immunitario, il suo corretto funzionamento o, al contrario, il suo indebolimento possono essere influenzati da molteplici fattori, singoli o correlati. Ad esempio, i naturali processi di invecchiamento del corpo e dell'organismo che, come è ovvio, colpiscono anche il sistema di difesa. Possono incidere sensibilmente sull'efficienza del sistema immunitario anche fattori quali lo stile di vita poco regolare, le cattive abitudini comportamentali, lo stress, l'alimentazione non corretta.

Cosa fare per non indebolire il sistema immunitario? In sintesi: il sistema immunitario può essere mantenuto in uno stato ottimale abbandonando cattive abitudini, adottando uno stile di vita sano caratterizzato da una regolare attività fisica, dalla gestione e riduzione dello stress e da una corretta alimentazione, che sia in grado di apportare tutti i nutrienti di cui il corpo ha bisogno per mantenere le difese immunitarie forti e reattive. Per rafforzare il sistema immunitario sì al frozen yogurt.

Alti livelli di stress

Il primo segno di un sistema immunitario indebolito è rappresentato da alti livelli di stress. Trascurando a lungo i propri livelli di stress, diminuisce l'efficacia del sistema immunitario. Di conseguenza, il numero di globuli bianchi e linfociti decrementa nel corpo, aumentando il rischio di infezioni. Tenere sotto controllo ansie, frustrazioni e stress riduce anche la possibilità che si manifestino raffreddore e diarrea. L'eccessiva irritabilità è anche un riflesso di un sistema immunitario debole.

Infezioni frequenti

È clinicamente dimostrato che infezioni alle orecchie, sinusite batterica cronica, nei casi più seri, polmonite, sono sintomi che il sistema immunitario è indebolito. Il corpo dovrebbe essere in grado di gestire questi rischi per la salute con i suoi antibiotici naturali e, se non lo fa, è necessario potenziare le difese.

Raffreddore

Secondo la scienza medica, gli adulti possono normalmente soffrire di raffreddore comune due o tre volte all'anno. Un sistema immunitario più debole può anche causare tosse cronica durante tutto l'anno. Provoca anche un lento recupero dal freddo. In casi normali, il sistema immunitario lavora per produrre anticorpi, in modo che possano combattere i germi indesiderati entro 2-4 giorni. Quando le difese sono indebolite, i tempi di recupero, infatti, si dilatano sino ad una settimana.

Stanchezza

Il sistema immunitario lento, anche se il tempo trascorso a letto supera le otto ore raccomandate di sonno, causa bassi livelli di energia, spossatezza, stanchezza e apatia.

Cicatrizzazione lenta delle ferite

Un sistema immunitario debole non può generare rapidamente l'epidermide, con conseguente lenta guarigione delle ferite. Sono le cellule immunitarie sane, infatti, che aiutano a rigenerare la nuova pelle danneggiata o lesionata.

Dolori articolari

Un'immunità debole significa ripetuti episodi di dolore articolare. Se il sistema immunitario è lento potrebbero insorgere disturbi, anche significativi, come vasculite, un'infiammazione dei vasi sanguigni dovuta a una malattia o infezione autoimmune, articolazioni gonfie, rigide o spesso doloranti, a causa dell'infiammazione nel rivestimento interno delle articolazioni.