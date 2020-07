Questa patologia è spesso causata da virus e talvolta da batteri o funghi . Sebbene la maggior parte dei raffreddori si risolva nel giro di pochi giorni talvolta questo banale disturbo può tramutarsi in sinusite (0,5 -2% dei casi). I germi possono infatti infiammare i seni aumentando la produzione di muco e ostruendo il flusso aereo. Si entra così in un circolo vizioso dove la sovraproduzione di muco da parte della membrana che riveste i seni mantiene l'occlusione degli orifizi.

La pressione all'interno di queste piccole cellette dev'essere uguale a quella esterna. Se questa comunicazione tra esterno ed interno si interrompe, per esempio per l'accumulo di muco, la respirazione diventa difficile e possono comparire i sintomi tipici della rinosinusite.

La diagnosi della sinusite viene formulata sulla base della valutazione clinica, dell' esame endoscopico e della tomografia computerizzata (TC) del massiccio facciale. Decongestionanti , spray nasali a base di corticosteroidi ed applicazioni di calore umido possono contribuire ad alleviare i sintomi. Il trattamento delle sinusiti batteriche è basato, invece, sull' antibioticoterapia . La chirurgia è indicata in caso di insuccesso della terapia medica e serve per correggere le cause patologiche e migliorare il drenaggio sinusale.

Le cause alla base della sinusite sono diverse e comprendono: reazioni allergiche , difetti anatomici dei seni paranasali (come la deviazione del setto nasale ), polipi nasali , traumi del volto e patologie dei denti dell'arcata superiore. In molti casi, il motivo all'origine dell'infiammazione dei seni paranasali è un'infezione batterica, virale o micotica delle vie aeree superiori (come raffreddore , influenza e sindromi parainfluenzali ) o del cavo orale.

In genere, si osserva il sopraggiungere della sinusite in seguito ad una rinite acuta (cioè un raffreddore) o cronica (allergica o ipertrofica). Per questo motivo, la sinusite, tranne i casi in cui è odontogena (ovvero derivante da una patologia dei denti), andrebbe definita rino-sinusite .

I sintomi della sinusite cronica sono più sfumati e protratti nel tempo, con accessi in determinate occasioni, come dopo un colpo di freddo o un raffreddore. Di solito, i pazienti che ne interessati riferiscono dolore intermittente al volto, insieme ad un senso di pesantezza all'occhio e lateralmente al naso. Nonostante non provochi sintomi fastidiosi, l'infiammazione si espande e, nei casi più severi, può arrivare a danneggiare la struttura delle ossa.

Quando il naso respira male ne risentono non solo i seni paranasali ma anche la tuba di Eustachio, un condotto che mette in comunicazione il naso con l' orecchio medio . Si spiega così il sintomo delle orecchie tappate che insorge molto spesso in concomitanza con l'attacco di sinusite.

Il sintomo più caratteristico della sinusite acuta è rappresentato dalla comparsa di un dolore al volto unilaterale , che generalmente interessa le guance, subito sotto gli occhi, e la mascella. Questa sensazione è riferita spesso come un "dolore al naso come se avessi preso una botta".

Nella forma acuta, le manifestazioni tendono a risolversi entro due-tre settimane (completa risoluzione in meno di 30 giorni). Se si protraggono più a lungo, anche per due mesi e oltre, significa che la sinusite è cronicizzata.

La valutazione specialistica otorinolaringoiatrica della sinusite può prevedere anche un esame in endoscopia ( videoendoscopia nasale ), eseguito con strumenti a fibre ottiche, attraverso le fosse nasali. Quest'indagine fornisce informazioni sull'aspetto della mucosa nasale, rilevandone il colore (es. rosso o pallido), la tumefazione, l'eventuale presenza e le caratteristiche delle secrezioni, nonché l'esistenza di polipi o altre alterazioni anatomiche. Per identificare l'agente infettivo implicato nella sinusite, è possibile eseguire un esame colturale del muco nasale con antibiogramma .

L' anamnesi patologica deve ricercare le manifestazioni suggestive delle possibili cause, determinando l'eventuale ruolo di agenti infettivi o allergeni (es. esposizione a potenziali agenti scatenanti, correlazione con la stagione in cui si manifesta ecc.).

Cura e Terapia

Come Curare la Sinusite

La sinusite non va assolutamente trascurata, in quanto rischia di diventare cronica. Per quanto riguarda il trattamento, gli interventi sono diretti alle cause scatenanti. In linea generale, la terapia della sinusite è farmacologica e, quando necessario, chirurgica.

L'obiettivo è diretto al miglioramento del drenaggio sinusale ed alla risoluzione dell'infezione.

Farmaci per la Sinusite

Per approfondire:

Per alleviare la sintomatologia della sinusite, il medico può indicare l'impiego di antinfiammatori e decongestionanti locali, somministrati con gocce nasali o mediante aerosol.

Se la sinusite è provocata da fattori allergici, può essere utile anche l'uso di antistaminici.

In presenza di sinusiti di origine batterica, il trattamento è basato sull'antibioticoterapia (come amoxicillina/clavulanato o doxiciclina somministrati per 5-7 giorni per la forma acuta e fino a 4-6 settimane per quella cronica), mentre le infezioni da funghi rendono necessari gli antimicotici. Talvolta, per alleviare i sintomi, possono essere prescritti anche dei farmaci corticosteroidi sistemici.

Chirurgia Sinusite: quando serve l’intervento

Per risolvere le forme di sinusite che non rispondono alla terapia farmacologica, il medico può consigliare un intervento chirurgico per migliorare il drenaggio sinusale. Quest'approccio è utile soprattutto in presenza di sinusiti mascellari croniche associate ad alterazioni della struttura ossea del naso ed in quelle acute complicate dall'estensione della malattia.

La procedura ha come obiettivo principale è il recupero della normale funzione dei seni paranasali, rispettando la normale fisiologia delle strutture nasali.

L'intervento consente, in particolare, di:

Rimuovere il materiale purulento dai seni paranasali;

Ripristinare il drenaggio e migliorare la ventilazione;

Correggere le alterazioni anatomiche che contribuiscono alla sinusite.

Di solito, la procedura a cui si ricorre è denominata ESS (Endoscopic Sinus Surgery, cioè chirurgia endoscopica sinusale). In pratica, si interviene con strumenti piccolissimi che vengono introdotti attraverso le fosse nasali, sotto il controllo di una micro-telecamera. Quest'ultima permette al medico di vedere su monitor le zone sulle quali sta operando e di agire in maniera mirata sull'area interessata.

La chirurgia della sinusite per via endoscopica è mini-invasiva e presenta tempi di degenza molto ridotti e disagi minimi per la persona. In genere, l'operazione permette la risoluzione dell'infiammazione.

In presenza di una sinusite odontogena, invece, occorre il contemporaneo ed adeguato trattamento della sorgente dentaria di infezione (mediante approccio intra-orale) e dell'infiammazione dei seni paranasali, per assicurare la completa risoluzione dell'infezione e prevenire eventuali recidive e complicanze.

Rimedi e Consigli utili

Vedi anche:

Per alleviare i disturbi associati alla sinusite e favorire la guarigione, inoltre, è consigliabile:

Evitare gli ambienti secchi ed affollati ;

; Cercare di soffiare una narice alla volta : in tal modo, si previene l'eccesso di pressione nelle orecchie che può facilitare il passaggio dei batteri nei seni paranasali;

: in tal modo, si previene l'eccesso di pressione nelle orecchie che può facilitare il passaggio dei batteri nei seni paranasali; Bere molta acqua nel corso della giornata: quest'abitudine mantiene una giusta idratazione e contribuisce a rendere meno dense le secrezioni nasali;

nel corso della giornata: quest'abitudine mantiene una giusta idratazione e contribuisce a rendere meno dense le secrezioni nasali; Umidificare l'ambiente in modo adeguato, così da favorire il drenaggio nasale. Le condizioni ambientali ottimali per il benessere delle alte vie aeree sono di circa 18-20°C ed un'umidità intorno al 45-55%;

in modo adeguato, così da favorire il drenaggio nasale. Le condizioni ambientali ottimali per il benessere delle alte vie aeree sono di circa 18-20°C ed un'umidità intorno al 45-55%; Astenersi dal fumo di sigaretta (anche passivo), in quanto irrita la mucosa respiratoria e ne blocca i meccanismi di difesa, soprattutto il trasporto muco-ciliare;

(anche passivo), in quanto irrita la mucosa respiratoria e ne blocca i meccanismi di difesa, soprattutto il trasporto muco-ciliare; Non esporsi a correnti d'aria ed a temperature molto rigide: il freddo può peggiorare il dolore associato alla sinusite, così come il contatto diretto con una fonte di calore. Il caldo intenso agisce aumentando, infatti, lo stato d'infiammazione;

ed a temperature molto rigide: il freddo può peggiorare il dolore associato alla sinusite, così come il contatto diretto con una fonte di calore. Il caldo intenso agisce aumentando, infatti, lo stato d'infiammazione; Massaggiare le zone doloranti ;

; Fare esercizio fisico ;

; Ricorrere alle cure termali (inalazioni di vapore).

Più in generale, quando si manifestano i primi sintomi della sinusite, come la congestione o la rinorrea, è indicato fluidificare il muco nasale per una più facile espulsione. A tale scopo, è possibile ricorrere a suffumigi con acqua bollente e bicarbonato oppure ad irrigazioni delle fosse nasali con una soluzione salina. Quest'ultima pratica permette la rimozione del muco, ostacolando la colonizzazione da parte di agenti patogeni, quindi aiuta a prevenire sinusiti, otiti medie, riniti e faringiti. Il lavaggio nasale può essere attuato anche con altri metodi, che includono la doccia micronizzata e gli spray a base di soluzione salina (isotonica o ipertonica), acquistabili in farmacia. Anche l'applicazione di panni umidi e caldi (non troppo!) sui seni paranasali interessati e l'assunzione di bevande calde può aiutare ad alleviare i sintomi della sinusite. Infine, si consiglia di indossare una sciarpa a protezione del viso quando si esce all'aperto.