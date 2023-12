Sintomi simil influenzali: quali malattie li causano e come capire se è influenza

Sintomi influenzali

Cosa sapere sull’influenza per distinguerla dalle malattie simil-influenzali

Partiamo dalla base: l'influenza è una malattia respiratoria contagiosa causata da virus influenzali che infettano il naso, la gola e i polmoni.

I sintomi dell'influenza esordiscono in modo rapido ed improvviso. Le vie respiratorie sono sempre interessate e le manifestazioni a loro carico comprendono, tra le altre, tosse e congestione nasale. Inoltre, l'influenza comporta sintomi generali, cioè a carico dell'intero organismo, quali: brividi, febbre, cefalea, dolori muscolari diffusi, senso di spossatezza e malessere generale. Nonostante ogni anno i virus dell'influenza cambino le proprie caratteristiche antigeniche, i sintomi restano più o meno sempre gli stessi.

Sintomi influenzali

I sintomi influenzali possono variare da persona a persona, ma nella maggior parte delle persone si presenteranno:

Febbre elevata ad esordio brusco (38-40°C, dura almeno 3-4 giorni)

ad esordio brusco (38-40°C, dura almeno 3-4 giorni) Brividi di freddo accompagnati da sudorazione e mal di testa

accompagnati da sudorazione e mal di testa Dolori ossei e muscolari diffusi in tutto il corpo

diffusi in tutto il corpo Affaticamento (stanchezza)

Debolezza fisica

Sonnolenza

Naso chiuso o che cola

Mal di gola

Tosse secca (non catarrale)

(non catarrale) Dolori al petto durante la respirazione, anche piuttosto intensi

durante la respirazione, anche piuttosto intensi Vomito e diarrea (più comuni nei bambini che negli adulti).

Sebbene i sintomi respiratori e generali dell'influenza possano sembrare simili a quelli di un raffreddore o altre infezioni del tratto respiratorio superiore, la differenza principale è che i sintomi dell'influenza esordiscono in modo brusco, rapido e improvviso. Bastano, infatti, 1-3 giorni dal contagio per sviluppare i primi sintomi influenza.

I sintomi dell'influenza durano solitamente per 3-4 giorni e la maggior parte delle persone guarisce completamente dalla malattia entro una settimana, senza alcuna sequela significativa. In qualche caso, disturbi come la tosse e la spossatezza possono prolungarsi per 1-2 settimane.

Attenzione! L'influenza ha un periodo d'incubazione breve ed i sintomi iniziali esordiscono in modo brusco. Inoltre, se non è presente la triade costituita un repentino rialzo della temperatura, oltre i 38°C, disturbi generali ed almeno un sintomo respiratorio, ci si trova di fronte ad una sindrome parainfluenzale o ad un raffreddore.

