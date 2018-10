Nelle fasi precoci della gestazione, ogni donna può presentare queste manifestazioni con modalità e tempi diversi . In qualche caso, si tratta di semplici fastidi , come pancia gonfia , mal di schiena o cefalea; altre volte, compaiono disturbi più sgradevoli , inclusi nausea e vomito , crampi addominali , febbre e spossatezza . Spesso, queste manifestazioni sono ben evidenti e si avvertono fin dai primi giorni, in altre occasioni tardano a manifestarsi.

I sintomi delle prime settimane di gravidanza sono molto soggettivi. Non tutte le donne, infatti, avvertono i medesimi segnali con le stesse tempistiche: alcune future mamme cominciano a sentire i primi segnali molto precocemente, altre non percepiscono nulla fino alla prima visita dal ginecologo .

Non appena avviene il concepimento, il corpo femminile inizia ad avvertire alcuni disturbi per effetto delle variazioni ormonali e degli altri cambiamenti che accompagnano l'inizio della gravidanza, come il rapido aumento di estrogeni e progesterone, la riduzione dei livelli di zuccheri nel sangue, l'abbassamento della pressione sanguigna e l'aumento della produzione di sangue. Questi ed altri fattori si sommano e contribuiscono alla scomparsa del flusso mestruale e alla sensazione di stanchezza molto frequente all'inizio della gravidanza. Il progesterone è responsabile, inoltre, di alterazioni del gusto e dell'olfatto, sbalzi d'umore e mal di testa.

Il periodo in cui è possibile che l'uovo venga fecondato inizia 4-5 giorni prima dell'ovulazione e termina 1-2 giorni dopo. Ciò è possibile in considerazione del fatto che la cellula uovo matura, quando viene espulsa dall'ovaia, riesce a sopravvivere per circa 24 ore, mentre gli spermatozoi possono rimanere vitali nell' apparato genitale femminile fino a 72-96 ore. Pertanto, un rapporto sessuale non protetto avvenuto anche 3 o 4 giorni prima dell'ovulazione può portare alla fecondazione.

Il concepimento avviene dopo un rapporto sessuale, quando gli spermatozoi , risalendo l' utero , raggiungono la cellula uovo matura, rilasciata dall' ovaio durante l' ovulazione e disponibile per la fecondazione. L'ovulo fecondato viene trasportato dal movimento delle cellule ciliate delle tube in direzione della cavità uterina, dove si annida nell' endometrio , ossia la mucosa interna dell'utero, all'incirca 6-7 giorni dopo il rapporto sessuale non protetto (quindi intorno al 21° giorno di un ciclo mestruale regolare di 28 giorni, se la fecondazione è avvenuta in quattordicesima giornata).

Sintomi delle Prime Settimane di Gravidanza: come si riconoscono I sintomi delle prime settimane di gravidanza possono essere diversi e numerosi e cambiano da donna a donna. Talvolta, persino la stessa mamma può vivere in modo differente due gestazioni. In qualche caso, è possibile che il desiderio di maternità influenzi le percezioni e faccia credere di essere incinta. Altre volte, può accadere di confondere i sintomi delle prime settimane di gravidanza con una banale influenza o scambiarli per i disturbi premestruali, soprattutto se la gravidanza non è programmata. Amenorrea o assenza delle mestruazioni Uno dei sintomi delle prime settimane di gravidanza a cui una donna in età fertile e sessualmente attiva pensa quando sospetta di essere incinta è il ritardo delle mestruazioni. Se successiva al concepimento, la mancata comparsa del flusso nel giorno atteso (o in prossimità dello stesso, in base alla regolarità del proprio ciclo mestruale) è fortemente indicativa dell'inizio di una gravidanza. Chiaramente, il ritardo delle mestruazioni non è sempre attribuibile a tale situazione. Il flusso mestruale può tardare o non presentarsi per numerosi fattori come le brusche variazioni di peso, lo stress, i cambiamenti di clima e l'assunzione di particolari farmaci. Per escludere i dubbi, è possibile eseguire un test di gravidanza ad uso domestico. Se una donna ha un ciclo mestruale regolare di 28 giorni, questo può essere effettuato fin dal primo giorno di ritardo delle mestruazioni, ossia a 7 giorni circa dall'annidamento dell'uovo fecondato ed a 14 dal presunto concepimento. In linea generale, infatti, questi strumenti sono in grado di identificare l'ormone beta-HCG da 8 a 11 giorni dopo l'ovulazione. Tuttavia, dal momento che non tutti i test sono in grado di rilevare le più basse concentrazioni dell'ormone nelle urine e non è sempre possibile stabilire il momento esatto in cui si verifica la fase ovulatoria, soprattutto quando i cicli sono irregolari, è meglio eseguire la prova dopo quattro o cinque giorni di ritardo mestruale. In ogni caso, se il test è stato eseguito correttamente, si possono attendere alcuni giorni e ripetere la prova per confermare il risultato (spesso, la confezione contiene due stick). Quando il test di gravidanza domiciliare è positivo, è praticamente certo che la gravidanza ha avuto inizio, ma è consigliabile confermare il risultato attraverso un prelievo del sangue (dosaggio plasmatico) e fissare una prima visita ginecologica. Se l'esito è dubbio o negativo ed il ritardo mestruale si protrae, è bene parlarne con il medico curante o il proprio ginecologo.

Piccole perdite di sangue Lo spotting da impianto dell'embrione è uno dei sintomi delle prime settimane di gravidanza che si manifesta con piccole perdite ematiche, dal colore rosso vivo o scuro. Queste goccioline di sangue si riscontrano, in alcuni casi, una o due settimane dopo la fecondazione dell'ovulo (proprio quando sarebbero attese le perdite mestruali), quando l'embrione inizia il suo processo di annidamento nell'endometrio dell'utero. Lo spotting da impianto può confondere la donna, in quanto potrebbe essere simile ad un lievissimo flusso mestruale. In realtà, queste perdite ematiche rientrano tra i sintomi delle prime settimane di gravidanza. A gravidanza appena cominciata, una perdita ematica di scarsa entità può capitare anche per altre cause, come la rottura di capillari nel collo dell'utero (quest'organo è infatti più ricco di sangue nei mesi dell'attesa) successiva a un rapporto sessuale. Nel caso il sanguinamento diventasse abbondante è meglio rivolgersi al proprio ginecologo. Perdite vaginali bianche Dall'inizio della gravidanza, alcune donne notano la presenza di perdite bianche dall'aspetto lattiginoso. Questo sintomo può essere la conseguenza dell'ispessimento della parete della vagina, un fenomeno del tutto innocuo che ha inizio quasi subito dopo il concepimento. Tuttavia, se associato a cattivi odori, a sensazioni di bruciore o prurito è opportuno parlarne con il medico per escludere che alla base delle perdite ci sia un'infezione batterica o una micosi da candida. Indolenzimento del seno Tra i sintomi delle prime settimane di gravidanza rientrano i cambiamenti del seno e dei capezzoli. Fin dal primo periodo della gestazione, le mammelle aumentano di volume e risultano turgide per l'effetto di estrogeni e progesterone. Già a pochi giorni dal concepimento, il seno può fare male o diventare particolarmente sensibile. La sensazione che si può provare è simile a quella che molte donne percepiscono prima delle mestruazioni. Questo sintomo tende a ridursi nell'arco di poche settimane: è sufficiente dare all'organismo il tempo di adattarsi ai nuovi livelli ormonali. Altri sintomi delle prime settimane di gravidanza riguardano i capezzoli, che possono sporgere più del solito e risultano più sensibili. L'areola può diventare, invece, più scura, tendente al violaceo, e si allarga. Il seno può anche ricoprirsi di vene più evidenti. Nausea al mattino