Spesso, i sintomi delle prime settimane di gravidanza sono evidenti e/o si avvertono fin dai primi giorni dopo il concepimento. In alcune occasioni, però, questi "segnali" possono tardare a presentarsi o non manifestarsi affatto.

Non tutte le donne, infatti, avvertono i medesimi segnali con le stesse tempistiche: alcune future mamme cominciano a sentire i primi disturbi molto precocemente, altre non percepiscono nulla fino alla prima visita dal ginecologo.

Non appena avviene il concepimento, il corpo femminile inizia ad avvertire alcuni disturbi per effetto delle variazioni ormonali e degli altri cambiamenti che accompagnano l'inizio della gestazione, come:

Il periodo in cui è possibile che l'uovo venga fecondato inizia 4-5 giorni prima dell' ovulazione e termina 1-2 giorni dopo . Ciò è possibile in considerazione del fatto che la cellula uovo matura, quando viene espulsa dall'ovaia, riesce a sopravvivere per circa 24 ore, mentre gli spermatozoi possono rimanere vitali nell' apparato genitale femminile fino a 72-96 ore. Pertanto, un rapporto sessuale non protetto avvenuto anche 3 o 4 giorni prima dell'ovulazione può portare alla fecondazione.

Nel caso in cui si sospetti non dipenda da una semplice conseguenza della gravidanza, ma sia correlata ad un'infezione delle vie urinarie o problemi di salute (ad esempio, il diabete ), è bene parlarne con il proprio medico.

La pollachiuria non si presenta solitamente con l'esatto esordio della gravidanza, ma qualche settimana più tardi. L'aumento della necessità di andare in bagno per svuotare la vescica inizia, di solito, tra la sesta e l'ottava settimana dopo il concepimento.

Se i dolori sono particolarmente forti e persistono per diversi giorni, però, è il caso di consultare il ginecologo, poiché potrebbero indicare la presenza di alcune patologie minori o più gravi , come:

La spossatezza e la sonnolenza derivano dal nuovo assetto ormonale e metabolico che si sta instaurando per accogliere una nuova vita: già una settimana dopo il concepimento e, più in generale, soprattutto durante le prime 12 settimane di gravidanza, l'aumento del progesterone provoca senso di stanchezza accompagnato da un irrefrenabile desiderio di dormire e riposare .

Di solito, le nausee mattutine non mettono in pericolo la salute del bambino, ma quando sono molto gravi possono indicare la presenza di un' IPEREMESI GRAVIDICA . Quest'ultima situazione richiede un trattamento specialistico e, talvolta, rende addirittura necessario un ricovero in ospedale.

In generale, è bene rivolgersi al medico nel caso in cui il malessere fosse continuo ed impedisca di trattenere nello stomaco qualsiasi cibo o bevanda.

Come gli altri sintomi delle prime settimane di gravidanza, poi, alcune donne iniziano ad avere le nausee già dopo un mese dal concepimento, mentre altre non ne soffrono affatto per l'intera durata della gestazione .

Nonostante si parli di nausea "mattutina" , va precisato che questo sintomo associato alla gravidanza non è limitato solo alle prime ore della giornata: è più frequente al mattino, ma in realtà può farsi vivo a qualsiasi ora del giorno o della notte .

Alcune gestanti avvertono questo disturbo, ma riescono a viverla come un fastidio di poco conto, che non compromette la vita quotidiana.

Durante le prime 12 settimane di gravidanza, circa l'80% delle donne incinte soffrono delle cosiddette " NAUSEE MATTUTINE ". Questa sensazione sgradevole è accompagnata, in circa la metà dei casi, da vomito e da una forte avversione a certi odori , come, ad esempio, quello del caffè.

A gravidanza appena cominciata, una perdita ematica di scarsa entità può verificarsi anche per altre cause, come la rottura di capillari nel collo dell'utero (quest'organo è infatti più ricco di sangue nei mesi dell'attesa) che può accadere dopo un rapporto sessuale. Nel caso il sanguinamento diventi abbondante è meglio consultare, invece, con una certa tempestività il proprio ginecologo.

Lo spotting da impianto può confondere la donna, in quanto potrebbero essere simile ad un lievissimo flusso mestruale. In realtà, queste perdite ematiche rientrano tra i sintomi delle prime settimane di gravidanza.

In ogni caso, se il test è stato eseguito correttamente, si possono attendere alcuni giorni e ripetere la prova per confermare il risultato (spesso, la confezione contiene due stick).

Se una donna ha un ciclo mestruale regolare di 28 giorni , questo può essere effettuato fin dal primo giorno di ritardo delle mestruazioni, ossia a 7 giorni circa dall'annidamento dell' uovo fecondato ed a 14 dal presunto concepimento. In linea generale, infatti, questi strumenti sono in grado di identificare l'ormone beta-HCG da 8 a 11 giorni dopo l'ovulazione .

Il flusso mestruale può tardare o non presentarsi per numerosi fattori come:

Se successiva al concepimento, la mancata comparsa del flusso nel giorno atteso (o in prossimità dello stesso, in base alla regolarità del proprio ciclo mestruale) è fortemente indicativa dell'inizio di una gravidanza.

Altre volte, può accadere di confondere i sintomi delle prime settimane di gravidanza con una banale influenza o per i disturbi premestruali , soprattutto se la gravidanza non è programmata.

In caso di ritardo nella mestruazioni, è sempre importante considerare l'eventualità di una gravidanza: se il ciclo ha qualche giorno di ritardo, è sempre bene fare il test di gravidanza (facilmente reperibile in farmacia).

