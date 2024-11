La pertosse è una patologia di natura infettiva che coinvolge le vie aeree e interessa soprattutto bambini e adolescenti, per quanto possa manifestarsi anche in pazienti adulti. La causa della malattia è da ricercarsi in un'infezione di tipo batterico sostenuta dal batterio Bordetella pertussis.

Sintomi pertosse Quali sono i sintomi tipici della pertosse? Il sintomo caratteristico della malattia è rappresentato da una tosse persistente che si manifesta dapprima in forma lieve per poi intensificarsi man mano che la malattia evolve. Fase iniziale: pertosse primi sintomi Dopo un periodo di incubazione di circa 5-10 giorni, la pertosse si manifesta con una tosse lieve, generalmente notturna, associata a sintomi analoghi a quelli del comune raffreddore, quali: Formazione di catarro;

Naso che cola;

Congestione nasale;

Aumento della lacrimazione e arrossamento oculare;

Eventualmente, febbre lieve. Questi sintomi - che in media durano 1-2 settimane - potrebbero essere facilmente scambiati con quelli di una comune affezione delle vie respiratorie; per questo motivo, nelle prime fasi, può essere difficile determinare la presenza della malattia . Tuttavia, i bambini molto piccoli e i neonati potrebbero non tossire, ma sperimentare difficoltà respiratorie e attacchi di apnea che possono causare cianosi. Evoluzione della pertosse: i sintomi successivi Trascorso il periodo iniziale, il catarro - sempre più denso e vischioso - si accumula in grandi quantità nelle vie aeree e, a causa di ciò, la tosse peggiora, divenendo più frequente e severa nel tentativo di liberare le vie aeree, con attacchi violenti, rapidi e incontrollati. In questa fase della malattia, dopo ogni colpo di tosse, il paziente inspira emettendo un suono o un rantolo acuto tipicamente associato alla pertosse e noto come "urlo della pertosse" o "urlo della tosse asinina". Sebbene molto comune, va precisato che non tutti i pazienti con pertosse emettono questo particolare suono. Nei neonati affetti da pertosse, ad esempio, il senso di soffocamento - accompagnato o meno da cianosi - può essere più frequente rispetto alla comparsa dell'urlo della pertosse. I gravi attacchi di tosse che caratterizzano questa fase della malattia possono, a loro volta, causare nel paziente: Vomito , durante o subito dopo l'attacco;

, durante o subito dopo l'attacco; Stanchezza al termine dell'attacco;

al termine dell'attacco; Difficoltà a dormire ;

; Difficoltà nel respirare. Questa fase di peggioramento può avere una durata variabile da 1 a 6 settimane, per quanto in alcuni casi possa protrarsi fino a 10 settimane. Fase di guarigione La guarigione e il recupero dalla pertosse può essere un processo anche molto lento durante il quale la tosse tende a divenire più lieve e gli attacchi meno frequenti, fino a scomparire del tutto. Tuttavia, in alcun casi, in seguito ad irritazioni delle vie aeree o in seguito a successive infezioni respiratorie, possono manifestarsi nuovi attacchi di tosse, anche a distanza di mesi dall'inizio della pertosse.

Complicanze della pertosse Le complicanze della pertosse sono più frequenti nei neonati e nei bambini molto piccoli e possono consistere in: Apnea ;

; Polmonite ;

; Convulsioni ;

; Encefalopatia. In alcuni casi, purtroppo, è possibile andare incontro anche al decesso come conseguenza di queste stesse complicazioni. Negli adolescenti e negli adulti, solitamente, le complicazioni sono meno gravi, soprattutto in coloro che sono stati vaccinati per la malattia. Per approfondire: Pertosse: cause, complicanze e prognosi

Pertosse come riconoscerla? Come abbiamo visto, soprattutto durante le prime fasi della malattia, può essere molto difficile, basandosi semplicemente su segni e sintomi, discriminare fra pertosse e altre comuni affezioni delle vie respiratorie. Tuttavia, è importante precisare che il sintomo tosse non deve mai essere sottovalutato, così come eventuali crisi di apnea o difficoltà respiratorie, a maggior ragione se si manifestano in neonati o bambini molto piccoli. Le stessa durata della tosse, che tende a peggiorare e intensificarsi dopo un paio di settimane e a protrarsi invece di regredire, dovrebbe accendere un campanello d'allarme e spingere all'immediato consulto delle suddette figure sanitarie. In questi casi, quindi, non appena la sintomatologia fa il suo esordio, è fondamentale rivolgersi prontamente al medico o al pediatra di fiducia che - attraverso un'accurata anamnesi, una visita e il supporto di esami di laboratorio e analisi del sangue - potranno fare una diagnosi e istituire un trattamento appropriato.

Come si prende la pertosse Contagio e trasmissione della pertosse: come avviene? La pertosse è una malattia altamente contagiosa che si trasmette da persona a persona per via aerea, attraverso droplets emessi con tosse, starnuti o mentre si parla da parte di individui infetti. I pazienti affetti da pertosse possono trasmettere la malattia fin dalla manifestazione dei primi sintomi; difatti, nella fase iniziale la contagiosità risulta essere massima. Per quanto si è contagiosi? Gli individui con pertosse possono essere contagiosi per almeno due settimane dall'inizio della tosse.