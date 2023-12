Sintomi influenzali: quali sono i primi, i più comuni e quelli rari

Qual è il periodo dell’Influenza? L'influenza stagionale è una malattia infettiva che in Italia si manifesta soprattutto nel periodo invernale, con un picco fra dicembre e marzo. Al di fuori di questo periodo, possono verificarsi delle infezioni sporadiche (come accade, per fare un esempio, nei casi di influenza estiva). In generale, è più facile ammalarsi di influenza quando si frequentano luoghi affollati, chiusi e con frequenti occasioni di contatto: proprio per questo la malattia ha una maggiore diffusione nei periodi invernali. Shutterstock Influenza: cos’è per punti chiave L' influenza è una malattia respiratoria contagiosa causata da virus influenzali che infettano il naso, la gola e i polmoni.

è una causata da virus influenzali che infettano il naso, la gola e i polmoni. Tra i virus influenzali, quelli dell'influenza A e dell'influenza B sono i principali responsabili l'influenza classica e, ogni anno, producono epidemie stagionali. Una delle peculiarità dei ceppi virali che causano l'influenza stagionale è la capacità di mutare le proteine di superficie, assumendo ogni anno caratteristiche leggermente diverse. Proprio per questa loro proprietà: 1) ogni anno si verificano le epidemie di influenza , 2) non si sviluppa un'immunità contro successive infezioni e 3) il vaccino contro l'influenza deve essere riformulato in funzione dei ceppi circolanti , quindi viene somministrato ogni anno.

, 2) contro successive infezioni e 3) , quindi viene somministrato ogni anno. Il contagio avviene dal malato alla persona sana suscettibile attraverso le goccioline di saliva (droplets) che vengono prodotte ed emesse durante la tosse, gli starnuti e la fonazione oppure attraverso il contatto con oggetti o superfici (anche le mani) sui quali si sono depositate le goccioline di saliva o le secrezioni di persone ammalate.

L'influenza è di solito una malattia autolimitante e ad esito benigno. Tuttavia, alcune persone, come le persone di età pari o superiore a 65 anni, i bambini piccoli e le persone con determinate condizioni di salute (come asma, diabete e cardiopatie), corrono un rischio maggiore di complicazioni influenzali.

di complicazioni influenzali. Il modo migliore per ridurre la probabilità di conseguenze potenzialmente gravi è vaccinarsi contro l'influenza ogni anno.

Influenza: primi sintomi Quali sono i primi sintomi influenzali? I sintomi influenzali possono variare da persona a persona, ma nella maggior parte delle persone si presenteranno: febbre alta (superiore ai 38°C) accompagnata da brividi tosse mal di gola mal di testa dolori ossei e muscolari diffusi spossatezza e malessere generale. Sebbene i sintomi respiratori e generali dell'influenza possano sembrare simili a quelli di un raffreddore o altre infezioni del tratto respiratorio superiore, la differenza principale è che i sintomi dell'influenza esordiscono in modo brusco, rapido e improvviso. Bastano, infatti, 1-3 giorni dal contagio per sviluppare i primi sintomi influenza. Ricorda! L'influenza ha un periodo d'incubazione breve ed i sintomi iniziali esordiscono in modo brusco. Primi sintomi influenzali: quando si presentano? Come anticipato, l'influenza è caratterizzata dall'insorgenza dei primi sintomi dopo 1-3 giorni dal contagio. L'insieme dei sintomi (variamente associati) e la modalità di comparsa determinano la corretta diagnosi, cioè permettono di distinguere l'influenza da altre malattie che potrebbero manifestarsi in modo simile (raffreddore, parainfluenza, COVID ecc.).