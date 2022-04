Sintomi Influenza: Come Riconoscerli? Raffreddore o Influenza?

Generalità Nella convinzione comune, il mal di gola, i dolori diffusi, la stanchezza, la tosse e qualche linea di febbre sono sempre manifestazioni dell'influenza stagionale. In realtà, altre malattie tipiche del periodo invernale possono presentarsi con sintomi molto simili: riuscire a distinguere un "forte" raffreddore, le sindromi parainfluenzali o l'infezione da Coronavirus dall'influenza vera e propria è importante per ricorrere ai trattamenti ed ai rimedi più adatti. Influenza: Cos’è Shutterstock L'influenza è una malattia causata da Orthomixovirus che infettano l'apparato respiratorio (naso, gola e polmoni), il cui contagio segue un andamento tipicamente stagionale: in Italia, il picco si registra generalmente da dicembre a fine febbraio. Il quadro iniziale dell'influenza è caratterizzato dall'insorgenza rapida e improvvisa di sintomi respiratori e generali, che includono tipicamente febbre (superiore ai 38°C), tosse, mal di gola, dolori ossei e muscolari diffusi, spossatezza e malessere generale. Come si Trasmette l’Influenza? I virus dell'influenza si trasmettono facilmente per via aerea, attraverso le goccioline di saliva e di muco emesse normalmente con starnuti, colpi di tosse o parlando a distanza molto ravvicinata con un'altra persona. Queste secrezioni respiratorie (droplets) possono depositarsi anche su oggetti e superfici, pertanto la trasmissione può avvenire anche per via indiretta, attraverso il contatto con mani contaminate da queste particelle. Per questo motivo, queste infezioni si diffondono più facilmente tra familiari, compagni di scuola o colleghi e nei luoghi chiusi e affollati come i mezzi pubblici, i bar o il cinema. Quando i virus raggiungono le mucose delle vie respiratorie provocano l'infezione. Periodo di Contagiosità dell'Influenza Le persone che contraggono il virus dell'influenza iniziano ad essere contagiose prima dell'esordio dei sintomi. In particolare, il periodo di contagiosità si estende a partire da 36-48 ore prima fino a circa 3-7 giorni dopo l'inizio della malattia. Ciò significa che il virus influenzale può essere trasmesso anche da persone apparentemente sane. I bambini piccoli, le persone gravemente malate e coloro che hanno un sistema immunitario indebolito possono infettare gli altri per periodi più lunghi. Anche gli individui asintomatici - cioè che vengono infettati, ma non sviluppano mai sintomi evidenti - possono trasmettere l'influenza.

Sintomi Influenza: Come si Riconoscono? L'influenza può causare quadri sintomatologici da lievi a gravi, caratterizzati da: Sintomi a carico delle vie respiratorie , che sono sempre interessate (tosse, starnuti, mal di gola);

, che sono sempre interessate (tosse, starnuti, mal di gola); Manifestazioni generali, cioè a carico dell'intero organismo (brividi, febbre, cefalea, dolori muscolari diffusi, senso di spossatezza e di malessere generale). Come Distinguere i Sintomi dell’influenza L'insieme dei sintomi (variamente associati) e la modalità di comparsa determinano la corretta diagnosi. Innanzitutto, l'esordio dei sintomi influenzali è solitamente improvviso. L'influenza è caratterizzata dalla presenza di: Febbre elevata ad esordio brusco (38-40°C, dura almeno 3-4 giorni);

ad esordio brusco (38-40°C, dura almeno 3-4 giorni); Brividi di freddo accompagnati da: Sudorazione; Mal di testa (presente nell'80% dei casi).

accompagnati da: A livello sistemico, compaiono: Dolori ossei e muscolari diffusi in tutto il corpo (responsabili della tipica sensazione di avere le "ossa rotte");

diffusi in tutto il corpo (responsabili della tipica sensazione di avere le "ossa rotte"); Debolezza fisica ;

; Sonnolenza. Sono contemporaneamente presenti sintomi respiratori quali: Naso chiuso o che cola ;

; Mal di gola ;

; Tosse secca (non catarrale);

(non catarrale); Dolori al petto durante la respirazione, anche piuttosto intensi. In qualche caso, possono manifestarsi congiuntivite, fotofobia (fastidio per la luce) e sintomi gastrointestinali, tra cui riduzione dell'appetito, nausea, vomito, diarrea e crampi addominali. Nonostante ogni anno i virus dell'influenza cambino le proprie caratteristiche antigeniche, i sintomi restano più o meno sempre gli stessi. Se non è presente la triade costituita da un repentino rialzo della temperatura, oltre i 38°C, disturbi generali ed almeno un sintomo respiratorio, ci si trova di fronte ad una sindrome parainfluenzale o ad un raffreddore. L'influenza costringe a letto per almeno una settimana e può lasciare una sensazione di spossatezza che può durare anche dieci giorni/due settimane dopo la scomparsa dei sintomi. Influenza: Quando Insorgono i Primi Sintomi? Shutterstock Il periodo d'incubazione dell'influenza, cioè il tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici, è abbastanza breve, poiché dura circa 1-2 giorni. Quanto Durano i Sintomi dell’Influenza? I sintomi dell'influenza durano solitamente per 3-4 giorni e la maggior parte delle persone guarisce completamente dalla malattia entro una settimana, senza alcuna sequela significativa. In qualche caso, disturbi come la tosse e la spossatezza possono prolungarsi per 1-2 settimane. Influenza: Quanto Dura la Febbre? In caso di influenza stagionale, solitamente, la febbre dura almeno 3-4 giorni.

Rischi e Complicanze Nei soggetti sani, l'influenza raramente è motivo di complicazioni, ma, nelle persone più vulnerabili, può aprire la strada ad altri disturbi. Complicanze Influenza: Chi è più a Rischio? Alcune categorie della popolazione presentano un aumentato rischio di sviluppare decorsi più gravi o incorrere nell'esacerbazione di malattie preesistenti (come asma, diabete e cardiopatie). In particolare, sono considerate persone ad alto rischio: Anziani (più della metà dei casi gravi e complicati si registrano nei soggetti di età superiore ai 65 anni);

Pazienti con malattie croniche, quali, ad esempio il diabete, le malattie immunitarie o cardiovascolari e quelle respiratorie;

Donne in gravidanza;

Bambini di età compresa fra i 6 mesi e i 5 anni;

Pazienti sottoposti a terapie che indeboliscono il sistema immunitario. Quali sono le Possibili Complicanze dell’Influenza? L'organismo già indebolito, infatti, è più esposto al rischio di complicazioni e coinfezioni (cioè infezioni concomitanti) da parte di altri virus o batteri. Le infezioni che più frequentemente si sovrappongono all'influenza sono la bronchite e la polmonite, suggerite dalla persistenza o dalla ricorrenza di febbre e tosse, dopo l'apparente risoluzione della malattia primaria. In alcuni casi, possono subentrare disidratazione, infezioni alle orecchie (otiti) o sinusiti. L'influenza può peggiorare, inoltre, problemi di salute cronici preesistenti; le persone con enfisemi, bronchiti croniche o asma possono accusare, ad esempio, un'insufficienza respiratoria, mentre chi è affetto da coronaropatie o insufficienza cardiaca può sviluppare uno scompenso cardiaco acuto. L'influenza può determinare, inoltre, complicanze a carico dell'apparato cardiovascolare (miocardite), del sistema nervoso (encefalite) o dei muscoli (miosite, rabdomiolisi) e insufficienza multiorgano (ad esempio: insufficienza respiratoria e renale). Complicazioni meno comuni dell'influenza includono: tonsillite, convulsioni (nel bambino con febbre alta) e meningite. Casi gravi di influenza si possono verificare anche in persone sane che non rientrano in alcuna delle categorie sopra citate. Influenza in Gravidanza: Quali Rischi? Se si contrae durante la gravidanza, l'influenza può indurre un travaglio prematuro (prima della 37esima settimana gestazionale), o determinare un basso peso alla nascita del bambino. Raramente, l'influenza può essere causa di aborto spontaneo.

Quando Preoccuparsi In generale, è importante stare attenti a come evolve l'influenza: se nell'arco di 3-4 giorni le cose non migliorano e si nota un peggioramento, è meglio consultare il proprio medico per evitare di sottovalutare possibili complicazioni e valutare il trattamento più opportuno. Influenza: Segnali di Allarme In caso di influenza, alcuni sintomi sono da interpretare come gravi o preoccupanti e dovrebbero indurre a consultare tempestivamente un medico per l'opportuna valutazione del quadro clinico. Shutterstock Nel bambino Respirazione veloce o difficoltà a respirare

Labbra bluastre o viso cianotico

Inspirazione forzata ad ogni atto respiratorio

Dolore al petto

Grave dolore muscolare (il bambino si rifiuta di camminare)

Disidratazione (niente urina per 8 ore, nessuna lacrima durante il pianto, secchezza delle fauci)

Mancanza di interazione quando è sveglio

Convulsioni

Febbre superiore a 40°C e, nei bambini di età inferiore a 12 settimane, qualsiasi rialzo febbrile

Febbre o tosse che prima migliorano, poi ritornano o peggiorano

Peggioramento delle condizioni mediche croniche Negli adulti Difficoltà a respirare o mancanza di respiro

Dolore o pressione persistenti al torace o all'addome

Vertigini persistenti, confusione, incapacità di svegliarsi

Convulsioni

Oliguria

Grave dolore muscolare

Grave debolezza o instabilità

Febbre o tosse che prima migliorano, poi ritornano o peggiorano

Peggioramento delle condizioni mediche croniche

Influenza o Raffreddore? I virus dell'influenza e del raffreddore possono circolare contemporaneamente nello stesso periodo dell'anno. Shutterstock Raffreddore: Come Distinguerlo dall’Influenza? Il raffreddore è un'infezione acuta virale, abitualmente non febbrile, che causa sintomi a carico delle vie aeree superiori, come naso che cola, tosse e mal di gola. Il disturbo si manifesta dopo un'incubazione di 24-72 ore e, nella maggior parte dei casi, si autolimita entro 10 giorni. Il raffreddore esordisce tipicamente con "sensazione di raschiamento in gola" o faringodinia, starnuti frequenti, rinorrea, lacrimazione, congestione nasale e malessere generale. Le secrezioni nasali sono inizialmente chiare, acquose e profuse, poi diventano mucoidi e purulente, dense, biancastre o giallastre. I raffreddori possono esacerbare l'asma e la bronchite cronica per alcuni giorni. Qual è la Differenza tra Influenza e Raffreddore? Il raffreddore e l'influenza condividono molti sintomi, quindi può essere difficile distinguere tra loro in base alle sole manifestazioni sintomatiche. Entrambe sono malattie respiratorie, ma sono causate da virus diversi: l'influenza è provocata da Orthomixovirus; in circa il 50% dei casi, il raffreddore è conseguenza di un Rhinovirus e, meno spesso, dell'infezione da parte di Coronavirus, virus influenzali e parainfluenzali, Enterovirus, Adenovirus, virus respiratorio sinciziale e Metapneumovirus. Segni e sintomi Raffreddore Influenza Esordio dei sintomi Graduale Brusco Febbre Rara; non elevata (˂ 38°C) Comune e alta (˃ 38°C); dura 3-4 giorni Dolori ossei e muscolari Lievi Comune; spesso gravi Brividi

Raro Abbastanza comune Stanchezza, debolezza Qualche volta Comune Starnuti Comune Qualche volta Tosse Da lieve a moderata Comune (solitamente secca); può essere grave Naso chiuso Comune Qualche volta Mal di gola Comune Qualche volta Mal di testa

Raro Comune Lacrimazione

Comune Qualche volta In generale, i sintomi dell'influenza sono più intensi rispetto a quelli provocati dal comune raffreddore: quest'ultimo è raro provochi gravi problemi di salute, come polmoniti o coinfezioni batteriche. Inoltre, le manifestazioni del raffreddore sono perlopiù limitate al naso e alla gola, esordiscono gradualmente e, di solito, si risolvono entro pochi giorni. La congestione nasale è con maggiore probabilità associata al raffreddore; rara è la febbre ed i dolori muscolari.