Come scoprire il colesterolo alto

Per conoscere i propri livelli di colesterolo e sapere con certezza se si soffre o meno di ipercolesterolemia, è necessario sottoporsi a delle analisi del sangue. Tuttavia, ci sono dei sintomi fisici che possono far nascere dei sospetti e che sono facilmente identificabili osservandosi con attenzione.

È molto importate però non affidarsi solo a essi: l'assenza di certe manifestazioni infatti non è garanzia di assenza di eccessi di colesterolo poiché non in tutti i soggetti compaiono segni esterni facilmente identificabili. Non bisogna dunque fare affidamento esclusivamente sull'osservazione esterna del corpo: è fondamentale sottoporsi ai controlli raccomandati dal medico.

