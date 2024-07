Quali sono i sintomi di un’emorragia interna?

Per approfondire:

L'emorragia solitamente causa dolore significativo e la zona del corpo a cui è riferito è solitamente il sito d'origine, ma non sempre. Il sangue che fuoriesce da un vaso sanguigno è molto irritante e provoca una risposta infiammatoria :

I sintomi possono essere 1) drammatici (quando l'emorragia interna è improvvisa e rapida), 2) manifestarsi gradualmente o 3) silenti finché la perdita di sangue non diventa estrema.

I sintomi di emorragia interna variano a seconda della parte del corpo coinvolta o del sistema di organi danneggiato. A volte, a fare la differenza è la sede dell'emorragia interna ; in altre occasioni, è la quantità di sangue perso ad essere determinante, ma non va esclusa neppure una combinazione delle due situazioni

Emorragia interna sintomi

Come capire se si ha un'emorragia interna?

I sintomi dell'emorragia interna dipendono dalle circostanze.

Uno shock emorragico può verificarsi se si perde abbastanza sangue da ridurre la quantità di sangue nel sistema circolatorio. I segni e i sintomi dello shock possono includere:

La maggior parte degli adulti sani può perdere dal 10% al 15% del proprio apporto di sangue e mostrare minimi segni di shock. I sintomi diventano più gravi man mano che si perde più sangue.

Alcuni organi non tollerano nemmeno quantità minime di sanguinamento e mostreranno sintomi di funzionalità ridotta. Esempi includono:

L'emorragia nel cervello è solitamente associata a una diminuzione delle funzioni mentali che può includere vomito, letargia, convulsioni, coma e perdita di coscienza. Possono esserci segni di ictus tra cui difficoltà di parola, perdita della vista e debolezza di un lato del corpo.

I segni e i sintomi di sanguinamento nell'occhio sono visione ridotta o annebbiata, oggetti fluttuanti nel campo visivo o cecità.

Alcune articolazioni ossee hanno poco spazio e il sanguinamento può causare dolore immediato e significativo. Gli individui affetti da emofilia possono lamentare un dolore cronico difficile da gestire o non alleviato da un normale intervento medico (dolore intrattabile) a causa del sanguinamento in un'articolazione. Ciò vale anche per gli individui che assumono warfarin o eparina.

I segni di emorragia interna potrebbero richiedere del tempo per manifestarsi, ad esempio:

Un' emorragia renale o vescicale potrebbe non essere riconosciuta finché il paziente non ha bisogno di urinare, quando il sangue diventa evidente.

potrebbe non essere riconosciuta finché il paziente non ha bisogno di urinare, quando il sangue diventa evidente. Le feci nere catramose (feci picee) possono indicare un'emorragia nello stomaco o nell'intestino tenue.

(feci picee) possono indicare un'emorragia nello stomaco o nell'intestino tenue. La fuoriuscita di sangue da un orifizio corporeo(bocca, naso, orecchie, ano, vagina o uretra) può essere un sintomo di emorragia interna.

Sfortunatamente, la maggior parte dei sintomi di emorragia interna può manifestarsi insieme ad altri problemi medici e spesso è necessario che il medico prescriva degli esami per determinare la causa dei sintomi sopra elencati.

Emorragia interna sintomi: quali sono?

L'emorragia interna può essere sospettata da alcuni campanelli d'allarme, inclusi:

Nota bene: è possibile avere un'emorragia interna senza sintomi se la perdita di sangue è lenta o la causa non è traumatica. Un esempio include l'assunzione di anticoagulanti mentre si ha un'ulcera peptica, che può favorire l'emorragia e causare sintomi solo quando la condizione peggiora. Prima di questo, l'unico segno potrebbe essere le feci scure.

Quando chiamare il medico se sospetto un'emorragia interna?

L'emorragia interna può verificarsi in vari modi, a seconda di dove avviene l'emorragia e in quali circostanze. Le situazioni in cui si dovrebbe cercare un consulto medico immediato includono individui che:

Sembrano freddi, sudati, umidi e confusi;

Presentano segni di ictus, tra cui confusione, letargia, perdita della vista, alterazioni del linguaggio, rilassamento facciale o debolezza di un lato del corpo;

Vomitano sangue o sanguinano dal retto (nota: il sanguinamento rettale non è normale e potrebbe segnalare la possibilità di una significativa perdita di sangue);

Hanno sangue nelle urine.

Rivolgersi al pronto soccorso o chiamare i numeri telefonici di emergenza se si pensa che possa essere in corso un'emorragia interna o se si notano segni di shock emorragico come:

Se il paziente non viene immediatamente soccorso e la pressione subisce un ulteriore abbassamento, la cute assume un colorito bluastro (cianosi) e sopraggiunge la morte.