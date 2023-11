Sintomi del Diabete: tipo 1, tipo 2 e gestazionale

Introduzione Shutterstock Il diabete mellito, o più semplicemente diabete, è una malattia metabolica causata da alterazioni dell'insulina, un ormone fondamentale per mantenere nella norma i livelli di glucosio (zucchero) nel sangue.

Esistono diverse tipologie di diabete mellito, alcune decisamente più comuni e note di altre. Tra le tipologie più comuni, figurano il diabete di tipo 1, il diabete di tipo 2 e il diabete gestazionale (noto anche come diabete gravidico).

La caratteristica che accomuna tutte le tipologie di diabete mellito è l'iperglicemia, ossia l'alta concentrazione di glucosio nel sangue.

Sintomi Diabete I sintomi del diabete sono tutti strettamente dipendenti dal fenomeno dell'iperglicemia e dalla severità di quest'ultima.

In altre parole, è a causa dell'iperglicemia che il diabetico lamenta certi disturbi caratteristici, ed è per colpa di una grave iperglicemia che i suddetti disturbi sono particolarmente intensi e debilitanti per l'organismo. Per approfondire: Sintomi di Diabete